Arie Moli es una destacada tiktoker, cuyo fama en la red social se inició por una curiosa afirmación: la joven sostiene que su perra, llamado Bunny, es "vegetariana por elección" y que adora comer vegetales frescos sin que ella le obligue a comerlos.

Es así que compartió una serie de video con su mascota y despetó una ola críticas. Varios usurios le indicaron que el animal “necesitaba proteína animal” debido a su naturaleza. Incluso, Moli llegó legó a ser acusada de maltrato animal, por negarle a su perrita una alimentación adecuada.

Ante esa situación, la joven decidió grabar un video para demostrar su inocencia y para demostrárselo a aquellos que no le creen: la joven filmó a su mascota cuando le hizo elegir entre una "asquerosa" porción de alimento de perros con sabor a filete y una "deliciosa" ensalada verde.

Pero era de esperarse, el experimento de la tiktoker fue fallido y se volvió viral en la red social china, y también en otras apps.

En el video se puede ver que la perrita ignora por completo la opción vegetariana y, a pesar de los esfuerzos de su dueña de impedirlo, ya sea por instinto o desesperación, devora con desesperación la comida cárnica.

“No, no, no. No comas eso. Mira la ensalada, cómela”, insistió la tiktoker al ver la actitud de su mascota. “No ‘Bunny’, no hagas eso”, se escucha decir a Moli antes de que la grabación termine.

Finalmente, luego de que el video tuviera un final terrible, la joven decidió olvidar el vergonzoso experimento. Pero no pasó desapercibido en TikTok: hasta el momento, recibió más de 6.2 millones de reproducciones y cerca de 16 mil comentarios.

“¿Es chiste, cierto?”; “No puede ser, mira la desesperación del pobre animal”; “Entiende, ella solo quiere tener una comida normal”, escribieron algunos usuarios en la publicación.

