Se sabe que los niños pequeños no tienen filtro y por eso muchas veces sorprenden con sus ocurrencias y observaciones. Belén es maestra de nivel inicial ya esto lo tiene muy claro. Por eso comparte continuamente a través de su Twitter imperdibles anécdotas junto a sus pequeños. font>

Esta vez, contó lo que le sucedió cuando intentó una nueva dinámica con los chicos y se volvió viral. "Hoy en el jardín pintamos con corchos. En un momento me acerco a una de las mesas y uno de los nenes le decía a otro: 'estos corchos son de vino, seguro los trajo la seño Belén de la casa '", tuiteó junto a un meme de Darío Barassi con cara de shock.

igual no se equivoca, junté 30 corchos en 2 meses pic.twitter.com/JoYKb3KBE8 — Belén (@Belusann) September 23, 2021

Al ver que en pocos minutos su tuit se llenó de comentarios y memes, la docente decidió aclarar: " igual no se equivoca, junté 30 corchos en 2 meses ", respondió junto con una imagen de Patricia Bullrich tomando una copa.

Twitter se identificó con ella

Entre los cientos de comentarios, hubo muchas personas que arrobaron a alguien más (otros profes), asegurando que son iguales a Belén. “ Prometo hacer algún día una actividad así solo para bajarme mil vinos ” , comentó una de las etiquetadas.

Jajajaja si soy yo, prometo hacer algún día una actividad así solo para bajarme mil vinos ������ — ������������ �� (@JiimeMoya) September 23, 2021

La seño belen todas las noches: pic.twitter.com/w2LXOlXRGG — mouriño (@maurojara4) September 23, 2021

Pero también otros que hicieron cómicos aportes al hilo. “ Si Belén no va a ser la seño de mi hijo, entonces no arrancará el jardín ”, respondió un tuitero. “ Un vino cada dos días. Que buen promedio ”, agregó Agustina Gutiérrez .

Respeto. Estas son de cuando trabajamos ambientes y vimos el monte mendocino. pic.twitter.com/FghZytVnYJ — Ezequiel (@El_Licantropo) September 23, 2021

Además, hubo otros que destacaron la capacidad de observación de un niño tan chico: “Observador. Muy bien"; y finalmente, varios concordaron en la frase típica: “Los niños no mienten”.

jajsjsn't *la seño belén* pic.twitter.com/8kVDt1HLm7 — a la gilada ni kbida (@FeddeCabezas) September 23, 2021

Las historias de la seño

Los docentes siempre tienen muchas anécdotas surgidas del día a día con los niños y su inocencia. No es la primera vez que la seño Belén utiliza sus redes para contar algo que le sucedió en el jardín.

" Hoy un nene revoleó el barbijo y se le enganchó en una rama no tan alta, me acerco a ayudarlo y me dijo 'no, mejor le voy a decir a la otra seño, vos sos enanita' ", compartió la semana pasada.