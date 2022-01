Una mujer compartió en su cuenta de TikTok un video en el que mostraba la desagradable sorpresa con la que se encontró cuando trataba de descubir por qué el lavavajillas de su mamá había dejado de funcionar. A simple vista parecía no tener ningún daño, pero no podía estar segura hasta que no lo abriera para verificar qué le sucedía en realidad.

Fue así como una joven llamada Trinity KirdKland subió a su cuenta de TikTok un video de 13 segundos en el que explica que su pareja estaba dispuesto a arreglar el electrodoméstico. "Mi novio descubrió por qué el lavavajillas de mi madre no funcionaba", escribió la usuaria @trinitykirkland.

.

Según las imágenes del video, al abrir la puerta de atrás del lavavajillas encontraron la verdadera razón por la cual no funcionaba el electrodoméstico de la madre de Trinity: ratas. En la grabación se ven cuatro roedores.

"Están ahí. ¿Las ves? Hay un montón", se escucha decir a alguien en la grabación, en la cual se observa cómo se mueven las ratas que armaron su nido dentro del electrodoméstico. Finalmente, se ve cómo cerraron el electrodoméstico. La usuaria no volvió a mencionar el asunto y tampoco dejaron en claro si pudieron arreglar el lavavajillas.

El video ya fue reproducido por más de 7.1 millones de usuarios, tuvo más de 388 mil me gustas y más de 6 mil comentarios. "Espera, por favor... ¿esa (rata) de arriba está muerta?", consultó una usuaria.

También otra usuaria le comentó que había vivido una situación similar, pero con un ventilador. "Nos pasó lo mismo, pero sucedió cuando el ratón se metió en el ventilador y se hizo puré. El hombre que pudo arreglarlo casi vomitó al olerlo", contó Erica Mackenzie.

.

Entre los miles de comentarios no faltaron las teorías conspirativas: "Dicen que todos estamos a solo un par de metros de las ratas en todo momento", señaló la usuaria @TessaLiverpool.

Uno de las respuestas más creativas fue la de una persona que comparaba la situación con una famosa película de Pixar: "Como la escena en Ratatouille cuando todos toman un buen baño de burbujas en el lavavajillas antes del trabajo".