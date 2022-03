Los colectivos y sus respectivos choferes suelen hacerse virales en las redes sociales luego de que muchas unidades fuesen adornadas con objetos insólitos, que van desde peluches hasta objetos íntimos de lo más atrevidos que puedan encontrarse. En esta ocasión, una joven compartió en su cuenta de Twitter su propia experiencia y detalló el detalle inusual que se encontró en la línea de colectivos 71.

La usuaria que publicó el tuit viral se llama @labetudelapipol. Su posteo logró más de 128 mil "me gusta", casi mil tuits citados y más de 3700 retuits. "Estoy en un bondi que pasa la Pantera Rosa. No me quiero bajar", escribió la mujer en la red social del pajarito.

Junto a la descripción, la joven adjuntó una imagen en la que se veía el interior del colectivo. Adelante, junto al chofer, se podía ver una pantalla de un televisor en la que estaban pasando el emblemático dibujito la Pantera Rosa.

Al cabo de unas horas, la usuaria volvió a escribir en Twitter, asombrada por su hallazgo: "No puede ser, Me subí a la misma línea, otro ramal y también pasan la Pantera Rosa, Te amo línea 71".

Estoy en un bondi que pasa la pantera rosa , no me quiero bajar pic.twitter.com/xKypznJEG1 — laβetudelapipol (@labetudelapipol) March 28, 2022

La mayoría de los usuarios comentaron que era "muy lindo" el gesto de esa línea de poner el clásico dibujito animado para las personas que suelen tomar ese transporte público que pasa por San Isidro, desde donde la joven realizó su posteo de Twitter.

El recorrido de la línea 71, ramal por ramal

Ramal Estación Villa Adelina - Plaza Miserere X Maipú

Ida: 9 de Julio, Paraná, G. Méndez, Paraná, Av. B. Mitre, Paraná, Av. Maipú, Av. Cabildo, Av. San Isidro, Pico, Roque Pérez, Vilela, Melián, Paroissien, Tronador, C. Larralde, Av. Triunvirato, Bauness, Dr. Pedro I. Rivera, Av. Triunvirato, Av. F. Lacroze, Av. Corrientes, Av. Pueyrredón, Av. Rivadavia, Ecuador hasta B. Mitre.

Regreso: de Ecuador y B. Mitre, Paso, Sarmiento, A. Machado, Ramos Mejía, Vera, Tte. Gral. E. Frías, Camargo, Darwin, Muñecas, Av. Dorrego, Guzmán, Av. J. Newbery, Av. Corrientes, Av. F. Lacroze, Rosetti, Av Elcano, Av. Triunvirato, Olazábal, Pacheco, Monroe, Díaz Colodrero, Nuñez, M. Acha, Jaramillo, Holmberg, Av. R. Balbín, Manzanares, Plaza, Vilela, Washington, Av. Ruiz Huidobro, Superí, Deheza, Av. Cabildo, Av. Maipú, Paraná, El Resero, Potosí, Paraná, G. Méndez, Paraná, 9 de Julio.

.

Ramal Estación Villa Adelina - Plaz Miserere X Maipú por Avenida Congreso

Ida: 9 de Julio, Paraná, G. Méndez, Paraná, Av. B. Mitre, Paraná, Av. Maipú, Av. Cabildo, Av. San Isidro, Pico, Roque Pérez, Vilela, Melián, Paroissien, Tronador, C. Larralde, Donado, Av. Congreso, Capdevila, Quesada, Av. Triunvirato, Bauness, Dr. Pedro I. Rivera, Av. Triunvirato, Av. F. Lacroze, Av. Corrientes, Av. Pueyrredón, Av. Rivadavia, Ecuador hasta B. Mitre.

Regreso: de Ecuador y B. Mitre, Paso, Sarmiento, A. Machado, Ramos Mejía, Vera, Tte. Gral. E. Frías, Camargo, Darwin, Muñecas, Av. Dorrego, Guzmán, Av. J. Newbery, Av. Corrientes, Av. F. Lacroze, Rosetti, Av. Elcano, Av. Triunvirato, Olazábal, Pacheco, Monroe, Díaz Colodrero, Av. Congreso, Donado, T. Le Breton, Holmberg, Av. R. Balbín, Manzanares, Plaza, Vilela, Washington, Av. Ruiz Huidobro, Superí, Deheza, Av. Cabildo, Av. Maipú, Paraná, El Resero, Potosí, Paraná, G. Méndez, Paraná, 9 de Julio.

Ramal Estación Villa Adelina - Plaza Miserere X Panamericana

Ida: 9 de Julio, Paraná, G. Méndez, Paraná, Av. B. Mitre, Paraná, Aut. Ing. Pascual Palazzo, Donado, C. Larralde, Av. Triunvirato, Bauness, Dr. Pedro I. Rivera, Av. Triunvirato, Av. F. Lacroze, Av. Corrientes, Av. Pueyrredón, Av. Rivadavia, Ecuador hasta B. Mitre.

Regreso: de Ecuador y B. Mitre, Paso, Sarmiento, A. Machado, Ramos Mejía, Vera, Tte. Gral. E. Frías, Camargo, Darwin, Muñecas, Av. Dorrego, Guzmán, Av. J. Newbery, Av. Corrientes, Av. F. Lacroze, Rosetti,Av Elcano , Av. Triunvirato, Av Olazábal, Pacheco, Monroe, Díaz Colodrero, Nuñez, M. Acha, Jaramillo, Holmberg, Aut. Ing. Pascual Palazzo, Paraná, El Resero, Potosí, Paraná, G. Méndez, Paraná, 9 de Julio.