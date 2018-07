Una mujer no pudo contener su necesidad de orinar y ante la negativa de los tripulantes para ingresar al baño decidió bajarse los pantalones y hacerlo en el piso del avión, ante la mirada atónita de los pasajeros.



El aberrante hecho ocurrió durante un vuelo de la aerolínea de bajo costo Wizz Air, que se disponía a emprender el viaje desde Gran Bretaña a Colombia. Aparentemente, el baño estaba ocupado y la mujer no pudo retener más el llamado de su vejiga.



En el video se observa a la mujer en cuclillas y sin ropa interior, rodeada de un charco de orina y toallas de papel. Por su parte, la aerolínea desmintió a la pasajera y aseguró que no pudo ingresar al baño porque el avión estaba cargando combustible.



Lejos de avergonzarse, la mujer habló por celular mientras cometía el desagradable acto. Al ser consultada por los pasajeros, respondió: "Les pregunté a los tripulantes de cabina si podía usar el baño, pero me dijeron que no podía hacerlo ahora mismo. Así que estoy orinando en la cocina. Justo en frente de ellos".



Tanto los miembros de la tripulación como algunos pasajeros le replicaron indignados: "¿Entonces creés que está bien orinar en el piso? Sos una mujer grande".



Se desconoce que sucedió con la implicada pero según el relato de los testigos, la policía llegó al lugar y la detuvo.



No pudo ingresar al baño del avión, hizo en el piso y la detuvieron pic.twitter.com/uYWI76MXYf — Crónica VIRALES (@CronicaVirales) 24 de julio de 2018