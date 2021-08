Todavía no es Halloween, pero la intención de este hombre que vive en la ciudad de Raleigh, en Carolina del Norte, Estados Unidos, es otra a la de simplemente decorar el frente de su casa para celebrar esta tradición anglosajona. Con esqueletos y lápidas, el abogado Jesse Jones montó esta escenografía para asustar y al mismo tiempo concientizar a las personas que todavía no se hayan vacunado contra el Covid-19, lo hagan a tiempo.

Según informó el canal ABC 11, el hombre agregó carteles sostenidos por un esqueleto en los cuales puede leerse: "No vacunados, nos vemos pronto, idiotas". Como si fuera poco, Jones agregó lápidas con mensajes similares: "Escuché a Trump"; "No fue un bulo"; "Me enteré de las noticias por Fox (News)".

“No vacunado. Nos vemos pronto idiotas”, es la frase en el cuerpo de un esqueleto puesto por Jesse Jones, un residente de Raleigh, Carolina del Norte, que espera convencer a las personas a que se vacunen por COVID con una exhibición en el jardín de su casa en Oakwood Avenue. pic.twitter.com/FB2Op8YgOe — Galo Baird (@GaloBairdTV) August 5, 2021

Luego de que su esposa perdiera a su madre a causa de la enfermedad, y que su amigo y compañero de trabajo que no se había vacunado también perdió la vida tras contraer Covid-19, al igual que 14 clientes de su firma, el hombre es un ferviente activista que promueve la vacunación.

"Mi esposa perdió a causa del coronavirus a su madre, que era una mujer que pasó toda su vida cuidando de la gente, y murió completamente sola en un hospital, sin poder ver a un solo pariente durante 15 días", explicó el hombre.

El abogado que armó esta "escena concientizadora" asegura que el coronavirus es "el enemigo" que todos tienen en común. Asimismo, acusa a los no vacunados de no ser patriotas, ya que "ponen a Estados Unidos en peligro", por su decisión.

La variante Delta representa el 93,4% del coronavirus en Estados Unidos

Hace unos días, Estados Unidos vivió un pico en los casos de coronavirus, que en una sola jornada llegó a los más de 150 mil casos. Hasta este viernes, el país norteamericano acumuló un total de casi 36 millones de contagios y 615 mil muertes por la enfermedad.

La variante delta de coronavirus ahora representa aproximadamente el 93,4% del coronavirus que circula en Estados Unidos, según las cifras publicadas por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE.UU., CDC y lo publicado por la CNN.

Este número es aún mayor en ciertas partes del país, incluida la región que incluye Iowa, Kansas, Missouri y Nebraska, donde la variante delta representa más del 98% del virus circulante. La variante mostró un rápido aumento durante los últimos dos meses.

Al mismo tiempo en mayo, otra variante identificada por primera vez en el Reino Unido, Alpha, o B.1,1.7, fue la dominante en EE.UU., causando el 69% de los casos. Ahora, las estimaciones más recientes de los CDC sitúan esa variante en poco menos del 3%.