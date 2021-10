Las fiestas suelen ser un punto sensible en algunas relaciones. Salir a festejar sin tu novia o novio puede desatar una crisis y es por eso que algunas parejas ya tienen establecidos mecanismos para evitarla. Pero un joven fue más allá y contó que su novia le autorizó el disfraz para Halloween por un insólito motivo.

El chico, llamado Ezequiel Oliva, cuyo nombre de perfil es @ezeolivaa, compartió la captura del la conversación de WhatsApp con su novia y se convirtió en viral en Twitter.

"La que anda tranqui es mi novia", escribió junto a la captura del chat y generó gran repercusión en la red social: desató cientos de comentarios, recibió casi tres mil retuits y ya superó los 90 mil me gusta.

El chat de WhatsApp sobre un disfraz de Halloween que se volvió viral en Twitter.

Según se puede leer, el joven le envió una foto con la máscada de verdugo, el personaje que eligió para celebrar el Día de Brujas. De inmediato, la chica, llamada Luciana, le contestó: "Me gusta ese disfraz".

Pero su argumentación la delató como "tóxica". "Nadie te puede dar un beso, ni tocar, ni saber quien sos. Va...!" escribió la joven para aprobarlo.

Tras el posteo, la conversación empezó a disiparse por toda la red social, generando reacciones de todo tipo entre los usuarios. Pero una de las que más se repitieron fueron los comentarios de chicas que arrobaron a sus novios para que copien el disfraz.

Además, como de costrumbre, hubo personas que recurrieron a los memes para burlarse de la situación.

No obstante, la joven protagonista de la historia respondió al tuit y sostuvo: "Yo no no dije eso". Pero las pruebas adjuntadas por su novio demuestran todo lo contrario.

