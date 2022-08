Un cliente de un local gastronómico hizo viral en Twitter la insólita descripción de los tipos de café al estilo “gourmet” y se armó un debate sobre la verdadera preparación del “americano”. Como no podía faltar, muchos tuiteros expresaron su enojo y otros bromearon con desopilantes reacciones.

Bajo el título “café especial” un bar enumeró la lista de posibilidades de la famosa infusión para pedir. Para sorpresa de varios que le preguntaron a @aldonzadiego si se trataba de un restaurante del barrio porteño de Palermo, el hombre aclaró que le pasó en un local de la provincia de Mendoza.

De esta manera, en la foto de la carta se puede ver que todas las propuestas se preparan con una “extracción de café”, aunque varía la cantidad entre 30 o 60 mililitros. Sin embargo, lo que llamó la atención del tuitero es el polémico “colchón de agua caliente” que se le sumaba a la infusión.

Las reacciones al “café en colchón” y al “expresso en las rocas”

“Se vienen los departamentos sobre finos colchones de hormigón”, bromeó un arquitecto muy popular en la red social del pajarito. Y otro más jugado planteó: “Menos mal que no venden capuchino, sino diría ‘lechazo’. No tengo pruebas, pero tampoco dudas jajaja”.

Uno de los más enojados reclamó: “Los progres no tienen ningún tipo de código. No les bastó con destruir los platos, ahora van por las infusiones”. “Me gusta que el doble espresso se sirve junto a un vaso frío con hielo y no CON un vaso. O se denominan ahora vases?”, completó el comentarista.

Luego, en el tuit que acumuló miles de “likes” también un comentario describió: “Entre poético y de ciencia ficción”. Por otra parte, los más observadores señalaron que uno de los cafés “Doble expresso on the rocks” viene con un “vaso frío con hielo”.

Tuit viral sobre el café especial de un local de Mendoza (Twitter/@aldonzadiego).

“El vaso frío con hielo, ¿trae agua o tengo que llevar la mía?”, consultó una joven y el arquitecto y autor del tuit bromeó: “Agua finamente potabilizada de surtidor”.

Y uno de los más porteños y tradicionales recordó: “Una de las marcas identitarias de los cafés argentinos supo ser el vaso con agua o soda. Se da (se daba) por descontado. Muestra de hospitalidad y código de bienvenida”.

“Convertirlo en un extra y encima ‘on the rocks’ es una derrota. Y una tilinguería”, castigó al local mendocino.

¿Se prepara así el café americano o es marketing?

En tanto, una tuitera se metió en el debate serio sobre la preparación de la bebida: “La pregunta es: Cuando te lo sirvieron ¿Venía separado el shot de café del colchón? ¿O era un solo brebaje?”. “No pedí el colchón jajajaj”, aclaró el autor de la publicación.

Más abajo, otro usuario de la red social preguntó: “¿Es en Mendoza eso? Porque en Italia a veces pedís un Americano y te traen el agua aparte”. “¡Es así! El americano sí o sí se pone agua caliente antes y después se sirve el café”, aclaró otra persona.

Finalmente, uno de los especialistas de la materia alumbró la polémica: “La terminología no es la mejor. Pero es cierto que el americano es agua caliente a la cual de le agrega un shot de café”.

Según este hombre: “El término lo acuñaron los italianos post Segunda Guerra Mundial porque justamente los americanos pedían el café mucho más aguado de lo que lo tomaban los tanos”.