Una divertida anécdota disparó un debate en la red social de Twitter. En esta ocasión, una tuitera decidió compartir la experiencia que tuvo al visitar una cafetería porteña: "Me senté en una cafetería y se acercó el de la barra a preguntarme si conocía 'el concepto'. El concepto: no tenían mozo", escribió en el tuit que ya tiene más de 45 mil 'me gusta's.

"No sé por qué me suena que en los cafés de especialidad hipsters se está volviendo común eso, ¿no? Pero encima casi que te lo quieran vender como una filosofía", "Idea millonaria: un bar donde tengas que llevar los ingredientes y cocinarte vos. Location: Palermo", "Vamos a lo importante, eso cuenta como experiencia laboral? Digo así lo pongo en mi cv" y "'Se tu propio mozo' una experiencia interactiva" fueron algunos de los comentarios de los entretenidos internautas.

Además de las bromas sobre la pretenciosa explicación del local, el tuit viral también levantó debate en la red social del pajarito azul, con varios internautas comentando sobre la verdadera razón detrás de la proliferación de este estilo de cafeterías "autoservice". "Excusa para no pagar un empleado más", sugirió una cuenta. "Para centralizar pagos y q nadie pida y se escape se hace eso", acotó otro.

Por otro lado, también aparecieron partidarios a favor de la nueva modalidad: "Hay negocios que no pueden pagar empleados... sépanlo... está difícil ahora... antes podías ganar 3 - 5 veces más que en esta realidad", argumentó uno. "Antes la queja era que estaban en negro o ganaban poco 'si no pueden tener empleados no tengan'. Ahora se quejan de que no hay mozos. Nada les viene bien", señaló otra cuenta.

El "pesado" de su exnovio encontró una retorcida manera de molestarla a pesar de que ella lo bloqueó de todos lados

Es cada vez más frecuente encontrar personas inconformes con sus relaciones amorosas que usan las redes sociales para descargarse, respecto a sus ex parejas, o para mostrar polémicos comportamientos de ellos. En este caso, la usuaria conocida en Twitter como "IntiPaloma0", aprovechó la increíble repercusión que puede tener la aplicación, y compartió un chat con su exnovio, el cual indignó a más de uno.

De manera irónica, Paloma escribió brevemente: "Ya le bloqueé a mi ex, no me puede seguir jodiendo mi ex", junto con la captura del chat que ambos mantuvieron, en donde se lo ve al joven demasiado insistente. En aquella conversación, solo se puede ver la respuesta de él: "¿Podés contestarme la llamada, por favor?", le había escrito su exnovio, luego de que la joven lo haya bloqueado previamente.

La insólita manera de hablar que encontró su exnovio alertó a los usuarios de Twitter.

"Eso ya es acoso, ve haciendo capturas por si llega a peores", comentó un internauta, mientras que unas cuantas se sintieron identificadas con la situación actual de la autora del tuit: "Me acuerdo cuando estaba separada de mi ex, me hablaba por Spotify. Me cambiaba la música y me ponía las canciones que él me había dedicado", recordó una usuaria.

En ese sentido, otra joven escribió algo similar: "Mi exnovio era igual. Me sorprende lo creativa que es la gente para toxiquear". Al mismo tiempo, una usuaria tampoco se quiso quedar afuera, y decidió mostrar los chats con su ex pareja, ya que también se sintió identificada con Paloma.