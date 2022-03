Un usuario de Twitter habló de la decepción amorosa que se llevó con un chico con el que tuvo una supuesta gran cita, y su experiencia abrió un gran debate en las redes acerca de la “responsabilidad afectiva” al momento de terminar una relación.

En el transcurso de los últimos años se habló y se habla del concepto de "responsabilidad afectiva" en el marco de aquellas situaciones en las que una persona se preocupa y se angustia porque su cita o la persona con la que salía comenzó a ignorarla y a borrarse de su vida sin dar una explicación. Por eso, la psicóloga sanitaria Pilar García Flórez contestó a TherapyChat qué cuál es la importancia de empezar a ser más responsables en lo afectivo: “implica hacerse cargo de los propios sentimientos, de la manera de expresarlos y tener presente que los vínculos que establecemos con otras personas implican un cuidado mutuo”.

Pero aunque suene muy bonito y varios intenten aplicar este concepto a sus vidas y sus relaciones de forma genuina, ocurre que a veces la sinceridad no es bienvenida para todos, por más amable que se presente al momento de hablarlo. O que, por el contrario, algunos confundan honestidad con brutalidad al tiempo de aclarar una situación.

.

Un ejemplo de esto se vio en las capturas de conversación de WhatsApp que compartió por Twitter Charlie, cuyo usuario es “@ercharlie93” en su cuenta virtual, donde enseñó cómo una cita hirió sus sentimientos con filosas justificaciones que nunca habían sido exigidas.

“Tienes una cita que aparentemente sale bien y pasa esto”, expresó el joven, que luego compartió cuatro fotos de sus conversaciones. En la primera imagen, se entiende que desde el comienzo, la persona con la que estaba saliendo decide poner un fin a la relación. Luego de una breve justificación, Charlie contesta: “Tranqui, no me desmotiva, estoy acostumbrado”.

Tienes una cita que aparentemente fue bien y pasa esto: pic.twitter.com/mPz46ZG96U — Charlie ��️�� (@ercharlie93) March 17, 2022

Fue entonces cuando su cita se sobrepasó con una respuesta más amplia e innecesaria, que hirió los sentimientos del twittero que realizó su descargo en público: “Soy de acuario -que no es excusa-, pero necesito algo que me cree fijación. (…) De momento, no hay nada en tí que me motive para seguirte conociendo para una relación, solo para amistad o algo más, pero no algo profundo como lo que busco”, explicó.

En tanto, molesto por esa contestación, Charlie le replicó que sentía que estaba responsabilizándolo por su falta de interés hacia él mismo, como si fuese su culpa. Y añadió: “Creo que hay mejores maneras de decir las cosas”, disparó.

Sin embargo, el chico reforzó su argumento al comparar al usuario con “una obra de arte” y señalar: “Te atrae o no, no puedo responsabilizarme de que me guste o no”. A modo de cierre de aquel diálogo, Charlie respondió: “Tampoco es culpa mía no tener ‘eso’ que estés buscando. Tengo muchísimas virtudes y cosas buenas que dar y no necesito ni demostrárselas a nadie ni hacer un esfuerzo extra para que lo aprecien”, apuntó.

.

“Y por cierto, soy una persona con sentimientos, no un trozo de mármol tallado ni un cuadro al que juzgar”, concluyó el joven, quien prosiguió a bloquear a su “cita” y terminar con esa relación definitivamente.

Debajo de la publicación de Charlie, que ya cosecha más de 91.000 “me gusta” y alrededor de 14.000 retweets, se acumularon las respuestas de miles de usuarios que debatieron sobre su situación. Tampoco faltaron los memes y bromas. Mirá:

Esa parrafada sobra entera. Si no quieres seguir conociendo a alguien se lo dices y punto. Pero no te pones a escribir la biblia en verso en plan condescendiente para hacerte sentir mejor a expensas de los sentimientos de la otra persona. — Phosphoros�� (@mizquimart) March 17, 2022

Otra cosa es si tú le has dicho en algún momento algo como "Te agradecería que me dieras más detalles de qué crees que ha podido fallar para que tú sintieras que yo te podría interesar", pero mucho me temo que eso no ha pasado... — Luis Alis・ルイス (@luisalisferrer) March 17, 2022

Pero si lo peor de todo es que en esa puta explicación te dice que no eres especial, que no tienes nada y tal.



Eso te hace sentirte peor que si te dicen, no tienes lo que busco, gracias.



Los complejos te los crean los que no tienen empatía. — R ¯\_(ツ )_/¯ (@iosonorobhe) March 17, 2022