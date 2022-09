La joven influencer “Emely” es la protagonista de una historia de amor y venganza que es tendencia en TikTok. Tras varios años con su novio, terminaron y ella descubrió que la engañaba con otras mujeres. Para que ninguna otra sufra lo mismo, le empapeló una habitación con las evidencias.

Esta usuaria de TikTok era muy famosa en la red social de los videos por compartir divertidos momentos junto a su novio. Por caso, para el Día de los Enamorados publicó un clip romántico donde recopiló diferentes escenas de su romance.

Joven empapeló la habitación de su ex novio cuando descubrió que la engañaba con otras (TikTok/@lovetruthink).

Sin embargo, más tarde, Emely descubrió que la historia de amor no era como ella creía. Aunque no explicó cómo lo hizo, ella encontró conversaciones de su ex pareja en las que le hablaba con una antigua novia y le decía que quería volver.

Pero el engaño de “Micah” era más grande, porque la tiktokera también reveló que había más mensajes con otras pibas. Todas las conversaciones mostraban que él le había sido infiel varias veces.

“Descubrí que mi novio me ha estado engañando por cuatro días. Y me engaño no con una, ni dos, sino con tres hermosas mujeres”, relató la piba en un clip que compartió en TikTok y que luego eliminó.

En el video de la venganza “pacífica”, Emely mostró la redecoración del dormitorio del hombre, donde pegó los chats que él tuvo con otras personas. También expresó que estaba perdidamente enamorada del pibe.

Para completar su “revancha virtual”, ella compartió en las redes sociales toda su historia juntos y mostró el paso a paso para empapelar la habitación con la deslealtad del sujeto.

Como se mencionó, en la cuenta de TikTok que tenían juntos, denominada “Lovetruthink”, “Emely & Micah” publicaban escenas que demostraban su amor. Allí la chica posteó varios videos con esta original forma de desquitarse por la infidelidad.

El motivo de la venganza por TikTok

“Ahora cualquier chica que venga, va a saber que es un infiel”, expresó ante los internautas por su venganza. “Por eso junté toda la evidencia que pude encontrar y decidí hacerle un nuevo y hermoso empapelado”, agregó.

“Me llevo cerca de dos horas pegar todas las pruebas, pero me parece que valió la pena”, se manifestó Emely. “Este es el resultado, es una obra maestra que seguro que le va a encantar”, completó con ironía.

“También me aseguré de hacerlo en su espejo, porque probablemente no podrá mirarse después de esto”, finalizó su curiosa venganza.

Sin embargo, la joven no llegó a grabar la reacción del infiel porque estaba muy enojada y simplemente desapareció de su vida.