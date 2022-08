Son muchas las personas que eligen utilizar aplicaciones de transporte para poder viajar cómodas en auto. Al poner una dirección, los usuarios encuentran conductores cercanos a través de un mapa y son avisados si uno de ellos acepta llevarlos al destino indicado.

A pesar de su efectividad para conseguir un vehículo de manera rápida y de las condiciones de uso establecidas, a este tipo de empresas no les resulta fácil tener un control total de las reglas individuales que pone cada chofer.

Uber es una de las empresas más exitosas que prestan este tipo de servicio en Argentina. Gonzalo Kairuz es uno de los usuarios que, en un día como cualquier otro, decidió pedir el servicio de viajes.

Sin embargo, se llevó una increíble sorpresa cuando recibió un mensaje a través del chat privado de la aplicación de transporte. El conductor que le fue asignado le dio un aviso inesperado que Gonzalo decidió publicar en su cuenta personal de Twitter "GonKairuz".

Cuál fue el mensaje que recibió el usuario de Twitter a través de la aplicación de viajes

Franco Emanuel, como se hace llamar el empleado de Uber en su cuenta, decidió mandarle un mensaje privado para preguntarle cómo iba a abonar el viaje. Cuando Gonzalo le respondió que tenía "la tarjeta asociada", el conductor se arrepintió de llevarlo al destino.

"Canceladooooo. Suerte", decía la insólita respuesta. Indignado por la situación, el protagonista lo publicó en Twitter y se preguntó "qué hará Uber con estos forros". Además, etiquetó a la empresa para que evalúen el caso.

El tuit viral del joven al que le cancelaron el traslado por querer pagar con tarjeta.

El tuit se hizo viral en poco tiempo y ya cuenta con 1004 retuits, 401 tuits citados y 22 mil "me gusta", además de muchos comentarios de personas que contaron situaciones similares que tuvieron que pasar con la aplicación de viajes.

"Trabajan para una aplicación que acepta pagos con tarjeta. Que vayan a laburar a una remisería si quieren solo pagos en efectivo", "¿Por qué no quieren que les paguen con tarjeta? A mí me aceptan y después me preguntan cómo pago. Si les digo 'con tarjeta' esperan que yo les cancele el viaje, porque si ellos lo hacen pierden plata", fueron algunas de las respuestas.

Sin embargo, otro usuario expresó que un conductor le contó la razón por la que prefieren los pagos en efectivo: "Si pagás el viaje a través de la aplicación, Uber le da la plata al chofer después de 30 días, por eso algunos prefieren la transferencia directa a su CBU".