Un reconocido comunicador y docente en las redes sociales cuestionó este domingo en su cuenta de Twitter un insólito diálogo que mantuvo con el mozo de un café, y su posteo interpeló a tantos usuarios de la comunidad que se volvió viral en cuestión de horas.

Nicolás Olszevicki, director de comunicación y divulgación de la Comisión de Investigaciones Científicas (CIC) y docente universitario en la Universidad Nacional de General Sarmiento (UNGS), relató con humor y algo de crítica en su cuenta oficial una situación personal que a cualquiera le podría ocurrir en una cafetería de cadena o más bien moderna.

El comunicólogo contó que esa tarde ordenó en una confitería -sin delatar su nombre- un cortado y un café con leche, pero señaló que, instantáneamente, el mozo lo corrigió: “un flat latte y un latte”, reformuló el mesero en inglés, según como estaría indicado ese mismo pedido en la carta del menú.

“Hoy pedí un cortado y un café con leche, y me corrigieron: ‘Un flat latte y un latte’”, apuntó el docente universitario en su publicación.

Ordenó un café con leche y un cortado y le trajeron un "latte y un flat latte", que no serían lo mismo según los baristas especializados.

Desconcertado por esta corrección para llamar a un cortado y al café con leche por su nombre en inglés, Olszevicki concluyó su crítica con una simpática broma: “Paremos este delirio a tiempo”.

Asimismo, tras haber reunido más de 66.000 “me gusta”, y casi 4.000 “retweets” de usuarios que compartieron su mirada y su humor, el comunicador explayó su idea en una respuesta a su propio tweet: “si me decís que hay algo en el concepto de ‘latte’ que no esté contenido en el ‘café con leche’, ok, lo acepto. Pero simplemente se está intentando reemplazar un vocablo local por uno foráneo para referir a exactamente lo mismo”, cuestionó.

Al breve tiempo, el planteo del docente obtuvo cientos de respuestas a favor y otras muchas críticas dirigidas a otros problemas comunes en las cafeterías, como la nueva modalidad para descargar el menú del restorán o café desde el celular en vez de recibir una carta física cuando el mozo atiende al cliente, por dar solo un ejemplo. En tanto, hubo quienes resaltaron la importancia de ir a disfrutar de un desayuno, almuerzo o merienda a los cafés tradicionales y bares notables de la ciudad de Buenos Aires con una gran variedad de cafés, pastelería y otras delicias llamados por sus nombres en español.

Asimismo, un usuario que coincidió con el cuestionamiento de Nicolás afirmó que además, el mesero se había equivocado al tomar su pedido, ya que existe una diferencia entre un “latte” y un “café con leche”. “¿O sea que ni siquiera me dieron lo que quería? Peor todavía”, expresó.

Yo: Hola, quiero la tostada con palta.

- Mmmm.... ¡qué lastima! ¡Eso no tenemos!

Yo: Pero acá en el menú aparece.

Me sumo. Y paremos la ultrafrivolidad de tener que escanear el QR de un menú para elegir qué comer. ¿En serio? Recuerdo la época pretérita en que usar el celular en un restorán era de snobs y de mal educados. Querido camarero: traeme un menú impreso y dejame vivir un rato en paz. — Psigénero (@psigenero) March 21, 2022

