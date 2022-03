El uso de reseñas se volvió fundamental en el rubro gastronómico y hotelero. Es así que la popularidad de este tipo de comentarios en plataforma como TripAdvisor o Google se disparó. Y si bien lo más común es que los propietarios respondan a los clientes insatisfechos, es muy raro que le recomienden la competencia, tal y como lo hizo el dueño de una pizzería.

El hecho ocurrió en una famosa pizzería española, llamada La Artesanal, ubicada en la calle Pablo Morillo de la ciudad de Zamora. El sitio es muy conocido por sus pizzas caseras y cuyo maestro pizzero acumula varios premios internacionales.

El negocio tiene excelentes críticas por "sus ingredientes frescos" y por la calidad de sus elaboraciones. Pero no siempre se puede conformar a todos.

.

Un cliente, llamado Pedro, al parecer no quedó demasiado contento con su pedido, en el que encargó una pizza "a mitades" para llevar. Según su relató, la pizza "no venía cortada y no se distinguían las dos mitades", algo que lo molestó.

"Tengo a mi novia poniéndose las manos perdidas de grasa", agregó y dejó una calificación de una estrella en Google.

Pero la gerencia de La Artesanal no pasó por alto el comentario y le dieron un curioso consejo para otra ocasión: "Pídela a Telepizza, que te la mandan cortada", escribieron para referirse a la cadena de pizzerías de origen español con sucursales en varios países.