En rubros como la gastronomía la reputación resulta fundamental para su buen funcionamiento. Es por eso que los dueños suelen estar atentos a las críticas de los clientes y suelen responderle. Pero el propietario de un restaurante fue más allá y se volvió viral por la réplica a una reseña cruel en contra de su local.

El hecho ocurrió en el pub inglés Fox Inn, ubicado en Lower Chaddesley, cerca de Worcestershire. Al parecer un cliente no quedó conforme en su visita y dejó una calificación de una estrella en TripAdvisor.

"¡Advertencia! ¡El peor asado que he comido!", se titula la crítica del comensal, que decidió permanecer en al anonimato.

De acuerdo a su opinión, la carne era "dura y muy grasosa" y llegó a decir que "no se la habría dado ni al perro". Claro está que no tiene pensado regresar.

"¡No se lo hubiera dado a mi perro! Así que terminé comiendo una deliciosa comida de vegetales fríos y papas asadas poco cocinadas. Obtienes lo que pagas, supongo. No regresaré", cerró.

La respuesta del dueño del restaurante se volvió viral

La reseña no pasó desapercibida para Ben Giles, el propietario de The Fox Inn, y le contestó que estaba "contento" de que no regresaría a su restaurante. Además, calificó a la crítica de "sospechosa", ya que decidió hacerla como anónimo.

"Gracias por tomarse su tiempo para soñar y escribir esta encantadora reseña, estoy muy contento de que no regrese, ese es probablemente el comentario más viable que ha hecho. Nuestra carne está certificada Aberdeen Angus de Millers of Speyside, así que lo que estás diciendo es una tontería", comenzó su réplica.

"Hacemos alrededor de 1,800 comidas a la semana y a todos nuestros clientes honestos regulares les encanta. Mi único pensamiento es que esta revisión parece un poco sospechosa (advertencia!!!!), pero para darle el beneficio de la duda, le deseo todo lo mejor en sus futuras experiencias gastronómicas", agregó.

De acuerdo a TripAdvisor, el restaurante es uno de los que posee mejor reputación en la ciudad, con una calificación de cuatro estrellas.