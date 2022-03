Las reseñas en Internet son una referencia para los siguientes clientes de un restaurante o cualquier local que brinde un servicio al público. Así, al leer el comentario en la página web pueden tener información sobre la calidad y la atención del bar. Algunas personas cuentan sus experiencias sin importar a quién puede enojar o cuáles pueden ser las consecuencias.

El caso del bar mexicano en Sutton Coldfield (Inglaterra) se viralizó en las redes después de que el dueño de la propiedad respondió la reseña de un cliente que se quejó de la comida "insulsa" y también del personal. De todas maneras dejó una propina y avisó que volvería a ir al local.

La persona que fue al restaurante dijo que la gente que atiende en Los Banditos Mexican Bar and Grill "no era nada amable" y no conocían sobre la variedad de vinos blancos que la casa ofrecía. También, contó que los mozos se quejaban de la propina que les dejaban haciendo señas entre ellos y los precios no le parecían acordes. Por eso, manifestó que va a regresar si bajan los precios.

.

Los Banditos Mexican Bar and Grill, en Boldmere Road, es un restaurante popular en Sutton Coldfield y cuenta con 4.5 estrellas en Tripadvisor, con críticas positivas regulares. Pero este cliente, llamado Ben, dejó la reseña calificando con dos estrellas después de su visita en febrero. Dijo que "la comida estaba bien, pero no valía más de 100 libras".

"Visité esta noche para una ocasión especial. El caballero que tomó el pedido de comida (supongo que puede haber sido el gerente) fue muy amable y servicial y merece reconocimiento", comenzó su reseña Ben. Después agregó que "la comida llegó rápidamente, de buena calidad, un poco insulsa para un menú mexicano y no tan auténtica en comparación con la comida mexicana adecuada".

De todas formas, destacó que lo peor de todo fue la actitud y el comportamiento general de las camareras. "Una camarera no tenía idea de lo que era un Sauvignon Blanc y tuvo que decirlo varias veces y casi deletrearlo. Lo mismo para un Chardonnay". Luego, la moza volvió 10 minutos más tarde para decir que no tenían Chardonnay, "a pesar de haber bebido una copa. Esperé al menos 20 minutos entre pedir bebidas y llegar".

"Esperé al menos 20 minutos entre pedir bebidas y llegar", la queja de un cliente.

Después del pedido, fue otro mozo para servirles otro vino, pero resulta que él no sabía qué vino era el que el cliente deseaba. "Las camareras eran un poco distantes y nada amigables. Parecía no tener tiempo para los suyos. Casi como si no encajáramos o éramos e inconvenientes".

No le ofrecieron postres después de haber terminado los platos principales."Dejamos una propina en la mesa y vimos que el personal objetaba claramente la cantidad cuando salimos del restaurante y por la ventana, físicamente estaban haciendo una mueca y una objeción. Para ser honesto, no merecían ninguna propina".

Por último, el cliente cerró su reseña diciendo que "queda muy claro que no estaban contentos con la propina. La comida estaba bien, pero no valía £100++. ¿Volvería a ir allí? Sí, si bajan los precios y despiden a las camareras malditas que claramente no tienen tiempo para personas mayores de 30 años".

.

La respuesta del dueño del restaurante

El dueño de Los Banditos Mexican Bar and Grill respondió a la reseña de Ben. Para el hombre, el comentario del cliente fue "exagerado". También contó que ese día estaban trabajando mozos nuevos.

"Hola, gracias por su reseña. Todo debidamente anotado, aunque algunos puntos son muy exagerados de su parte. Sí, tenemos algunos empleados jóvenes en este momento que solo están entrando y esa fue su primera noche, por lo que no estaban seguros de las bebidas. No es necesario que tengas una mala actitud, ya que generalmente se desaniman".

Luego, dijo que a pesar de todas las quejas del señor, igual dejó propina y dijo que volvería. "Al igual que el resto de tu reseña, es una broma total o una exageración... No te dejaría pasar por la puerta".