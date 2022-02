El dueño de un restaurante se volvió viral tras responder con sarcasmo a la reseña que dejó una clienta en TripAdvisor, que criticó la comida y sostuvo que el servicio de atención al cliente del lugar era "inexistente".

El establecimiento, llamado The Plough Inn, está ubicado cerca de Bewdley, en Worcestershire (Reino Unido), es relativamente nuevo y uno de los locales gastronómicos mejor valorados de la zona por sus carnes asadas.

Según el sitio de reseñas, el sitio tiene una calificación de 3.5, con más de 1.100 reseñas, de las cuales casi 500 son excelentes. Y suele ser descrito como "altamente recomendable".

Sin embargo, los elogios no son unánimes y siempre hay algún comensal insatisfecho, como la clienta que dejo una larga crítica, según informó BirminghamLive.

.

La reseña que desató la polémica

Una mujer, llamada Judith, visitó el lugar en Año Nuevo y dejó una calificación de apenas una estrella en su reseña, algo que sobresalió y a la vez sorprendió

Según relató, le habían asegurado cuando reservó su mesa que el menú completo estaría disponible el 31 de diciembre. Pero cuando llegaron, no era así y dejaron a dos personas sin poder comer. Además, sostuvo que el servicio al cliente era “inexistente”.

La crítica decía. "Al reservar una mesa familiar me dijeron por teléfono que el menú completo estaba disponible, ya que dos de nuestro grupo son pescatariano (solamente comen carne de pescado), por lo que el pescado era una opción que esperábamos con ansias para nuestra comida".

.

"Pero al llegar nos dijeron que solo era asado con budín y que la única opción vegetariana necesitaba 30 minutos para cocinarse, pero no pudimos pedirlo debido a alergias alimentarias. Desafortunadamente, dos de nuestro grupo no pudieron pedir una comida y no ofrecieron ninguna comida alternativa", continuó.

También señaló que su padre siempre iba a ese lugar, pero que descubrieron que el precio había subido demasiado, y que muchos platos que se anunciaban en el menú en la web no los hacían. "No recomendaría este lugar", sentenció.

"El precio del asado con budín obligatorio era de 23 libras (31 dólares, es decir, unos $3276) cada uno, y le cobraban igual a los niños. Mientras tomaba mi cerveza extremadamente cara escuché varias quejas sobre el lugar", añadió.

.

La respuesta viral

La reseña no pasó desapercibida por el dueño, Mark Rowan, quien decidió agradecerle sarcásticamente su crítica "invaluable".

"Hola, Judith, gracias por tu reseña invaluable, tal vez si hubiera pagado por ella, podría haber sido un poco más constructiva. Obviamente, tu padre es un hombre inteligente que ha venido a lo largo de los años, esperemos que no lo guíes en el futuro", comenzó el propietario en su descargo.

"Hay muchos otros asadores alrededor, en general más baratos, pero debo decir que creo que deberían llamarse "creperías", por eso refleja el precio. Dicho eso, nuestro menú de tres platos ahora es de 10 libras (13 dólares, unos $1374) de extorsión legal, ¿qué te parece? Mark", cerró.