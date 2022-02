En el último tiempo, se ha vuelto habitual los cuestionamientos a diferentes establecimientos. Principalmente los que están relacionados al sector gastronómico son los que se viralizan en las redes sociales. En este caso, un hombre fue al restaurante de uno de los mejores chefs del mundo, pero quedó disconforme y optó por expresar todo su malestar. Sin embargo, el propio profesional de la cocina vio su reseña y no dudó en responderle de forma lapidaria.

El hecho ocurrió en Birmingham, Reino Unido. En esa cuidad inglesa el reconocido chef Aktar Islam posee el prestigioso restaurante Opheem, el cual ganó su fama por sus elaborados y finos platos de comida india. El lugar tiene mucha concurrencia y recibe gran cantidad de elogios por parte de los clientes como también de los críticos gastronómicos. Es así como obtuvo una estrella Michelin.

.

Sin embargo, el reconocimiento y los elogios no siempre es total. En ese sentido, hay clientes que a pesar de la reputación que posee el lugar, quedan disconformes por el servicio recibido y no dudan en dejar críticas en diferentes blogs y aplicaciones de turismo, lo cual a priori perjudica al establecimiento.

Uno de ellos fue un comensal que dejó una mala reseña en la plataforma TripAdvisor. En su comentario contó que acudió al restaurante de la ciudad inglesa en noviembre del 2021 y tuvo que reservar un lugar, dada la alta demanda de clientes, y les especificó a los empleados que tenía una "estricta dieta" que cumplir y no podía comer cualquier plato. Además, indicó que pensaba que no iba a gastar tanta plata en la cena.

“Es muy, muy caro. Cuando reservé dejé bien en claro que tenia una estricta dieta. No lo podía creer. Normalmente, un restaurante de esta envergadura suele ofrecer otras opciones pero ellos se rehusaron e incluso si quería cancelar la reserva me iban a cobrar el monto total. Mi resolución es que es demasiada plata para gastar”, expresó el usuario @2956jd.

El comensal criticó que el restaurante era "muy caro" y que no cumplieron con sus exigencias (Imagen TripAdvisor).

En su relato, explicó que pidió en el lugar que no le sirvieran carne y en vez de elegir con qué reemplazarlo, directamente le sirvieron un plato con garbanzos. “Igualmente sigue siendo muy caro. Espero que el establecimiento tome este comentario de forma positiva y que le permita mejorar su relación con el cliente”, sentenció el comensal enojado.

Por su parte, el propio chef Aktar, responsable de elegir la carta y supervisar cada uno de los platos que se sirven, se percató de la crítica que realizó este cliente recién a comienzo de esta semana y no dudó en salir a responderle al hombre que cuestionó a su establecimiento. Incluso aseguró que el sujeto no volverá a ser recibido en su restaurante.

“Siempre hacemos nuestro mejor esfuerzo pero no podemos sacar conejos de un sombrero. Mi restaurante no es un episodio de "Ready, Steady, Cook" (histórico programa de juegos de cocina del Reino Unido). Mi equipo no puede cocinar cualquier cosa. En la mayoría de los restaurantes de alta cocina no podemos simplemente improvisar”, destacó Aktar en una reciente entrevista.

El reconocido chef Aktar Islam, uno de los mejores del mundo, vio la reseña del cliente y le respondió de forma lapidaria a su crítica.

Y agregó: “Mi gerente le ofreció un plato de nuestro menú vegetariano: un plato chettinad con berenjena pero no podemos ofrecer un menú personalizado para satisfacer las necesidades de un comensal, ningún restaurante puede hacer eso. Esa noche corrí a mi otro restaurante, "Pulpería", para conseguir un poco de rape y preparar un plato alternativo pero el comensal no estaba satisfecho”.

Por último, respondió a las quejas sobre los precios de su menú. “Si se los compara con otros restaurantes con estrellas Michelin en la ciudad y otros que no tienen siquiera una estrella, cobran mucho más que Opheem por sus menús de degustación”. Asimismo, reveló que el cliente no añadió en su crítica que le había cuestionado en reiterada ocasiones que no era bueno ni capaz para "cocinar comida india”.