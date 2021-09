"¿Les molestaría si saco a pasear a mi gatito por las escaleras del edificio?" fue la pregunta desencadenante del "chat del edificio" que se hizo viral. Como es sabido, todo material en las redes sobre animalitos y mascotas es bien recibido. Evidentemente también lo es en una vecindad.

Una vecina preguntó si podía pasear a su gatito porque era fanático de "subir y bajar las escaleras". "No ensuciaría nada", aclaró la vecina identificada en el chat como Daniella Morales, atajándose de antemano. La mujer pensó que nadie de la comunidad le iba a apoyar la moción.

Para su sorpresa, en cuestión de minutos obtuvo una reacción en cadena sumamente inesperada. Al principio las respuestas comenzaron con un "Por mi no hay problema" o "No hay drama". Pero una vecina rompió el hielo y le cantó retruco: "¿Si pasa por el 11 le puedo hacer mimitos?". Fue así que el resto de la comunidad no pudo resistirse y se acopló al pedido.

.

"Que pase por el 13 también", "Pasá por el 9 también" y stickers llenos de corazones fueron las demás reacciones. Como era de esperarse, Daniella respondió fervientemente: "¡Ay los amo!". La conversación fue publicada en Twitter por aquella vecina que se animó a hacer el primer pedido y expresó: "El chat del edificio", junto a las capturas de pantalla que solo dieron envidia a internautas que tienen problemas con su vecindad.

El chat del edificio �������� pic.twitter.com/VR4cwXiNem — pobre wasa ❁ (@Pandilici0us) September 17, 2021

Los motivos de problemas con vecinos son históricos. Ruidos por música fuerte, invasión del estacionamiento del otro, basura arrojada en el cesped del otro, entre muchos otros. Pero sin duda alguna, el principal y clásico motivo de discordia son las molestias provocadas por las mascotas. Pero no fue el caso de Daniella.

"¿Quien hace un grupo de WhatsApp de su edificio? Lo voy a proponer" o "Dani dame tus vecinos" fueron algunas respuestas. Otros apelaron a la humorada y respondieron: "Te van a afanar el gato". Y otros, compartieron chats de su propio edificio que tienen todo que envidiarle al de Daniella, donde se ven discuciones y malos tratos.

Avisó a todo el barrio que iba a hacer "un poco de ruido" porque se recibía y tuvo una sorprendente respuesta de los vecinos

La convivencia entre vecinos es un tema que tiene mucha tela para cortar, ya que existen muchos casos en los que las personas que viven en el mismo edificio o en un mismo barrio no se llevan del todo bien a causa de las molestias que pueden ocasionar ciertas actitudes. Aunque a veces esto puede darse al revés y es posible experimentar una excelente relación con las demás personas del vecindario. Tal es el caso de una usuaria de Twitter que contó la reacción que tuvieron sus vecinos "buena onda" al momento de avisarles que iba a hacer una celebración en su departamento, a causa iba a rendir la última materia para recibirse de licenciada en Nutrición esa misma noche. El tuit viral alcanzó los 57 mil “me gusta” y más de 1800 retuits en la red social del pajarito.