En cualquier construcción se tiene que empezar por algún lado. Sea oficina, hotel o casa, hay habitaciones que toman prioridad por sobre las otras dependiendo del uso que se les dé. En las últimas horas, se volvió viral un usuario de TikTok que tiene estas prioridades más que claras.

Usando uno de los populares audios tendencia de fondo, el internauta Gaston Figueroa compartió en la red social de videos cortos su casa en construcción. "Mi vieja me cagó a pedos porque dice que el baño está hecho una mier**, que nunca le puse cerámica ni nada", se escucha mientras el usuario muestra su propio baño.

.

La habitación no está comenzada, la entrada tapiada con una madera que deja una abertura a sus costados a través de la cual podemos ver el interior; también cubierto de escombros y material de construcción. "Pero bueno, vieja, mirá la PC, mirá eso, papá", continúa el audio, con la cámara entrando a la habitación de la casa.

.

El set-up es magnífico: dos monitores, un teclado con luces cambiantes, un volante para jugar videojuegos de carreras y la PC con lados transparentes que dejan ver el trabajo de ingeniería en su interior. "Prioridades son prioridades", termina el audio, orgulloso. El corto video no tardó en llamar la atención de los internautas, sumando más de 1,4 millones de reproducciones y cientos de 'me gusta' y comentarios en pocas horas.

El internauta mostró su estación de videojuegos más de cerca en un segundo video publicado en respuesta a aquellos internautas que lo acusaban de generar el momento viral con ayuda de edición de video, sin poder creer el contraste entre las dos partes de la casa.

"Te pedí una compu, no un palacio de la realeza utilizado por los más reconocidos espartanos", "dios, te pedí una casa, no un castillo, buena PC bro", "un palacio", "¿Para qué tener un buen baño si lo máximo que voy a estar ahí van a ser menos de 30 minutos? Prefiero el set-up" y "de Latinoamérica a Europa en un segundo", fueron algunos de los comentarios de los usuarios de TikTok.

Por otro lado, varios comentaristas expresaron curiosidad y hasta preocupación acerca de los hábitos higiénicos del creador del momento viral, considerando que su baño es prácticamente inexistente: "Pero ese men no tiene baño", acotó un usuario. "La casa de abajo tiene jajaja así que no hay apuro", aclaró en una respuesta Figueroa, quien prometió ponerse a trabajar en su baño en el futuro cercano. "Tengo todo, la parte de arriba me la estoy haciendo yo. Tengo los materiales solo poco tiempo jeje. Por eso terminé mi habitación, para poder dormir cómodo al menos", aseguró.

El video viral forma parte de una popular tendencia en la red social de los videos cortos: el sonido original, publicado por el usuario @yng_codi, reunió más de 12 millones de visitas y fue replicado por cientos de "gamers" que presumieron la diferencia entre el resto de sus viviendas y la habitación o esquina dedicada a la computadora.