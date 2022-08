El romance en tiempos de Tinder puede traer todo tipo de sorpresas. Aceptar la invitación de un match puede ser tan impredecible como jugar a la lotería, y en la búsqueda de la pareja perfecta podemos toparnos con situaciones tan ridículas que es imposible no compartir en las redes sociales. Así sucedió en Twitter, donde una usuaria se volvió viral por compartir el insólito baño de un pretendiente.

"Pedí prestado el baño en la casa de un man y fue literalmente un: Pintamos toda la casa y sin dejar caer una sola gota de pintura que no sea QUESESOOOOOOOO", comentó citando el popular sonido de TikTok sacado de Bob Esponja. Junto a la descripción publicó dos fotos que muestran el baño en cuestión:

Una pequeña habitación completamente empapelada para parecer el estadio Spotify Camp Nou donde juega el Barcelona FC. El inodoro está ubicado dentro de un arco de juguete y uno de los rollos de papel higiénico es rojo, pero la joyita es la gigantografía de Lionel Messi, todavía en el uniforme del Barcelona, fulminando con la mirada a quien se atreva a sentarse en el trono.

"No sé de qué país serás, pero aquí en Perú, cuando vamos al baño decimos que vamos a tapar un penal, de repente por ahí va la decoración", "Y la toalla de Marilyn Monroe qué??", y "Es un baño exclusivamente para hacer chichi, nadie en su sano juicio hace del 2 con Messi mirándolo fijamente. Esa si es una jugadota del dueño de casa", fueron algunos de los comentarios de los usuarios bajo el tuit viral.

Pedí prestado el baño en la casa de un man y fue literalmente un: Pintamos toda la casa y sin dejar caer una sola gota de pintura que no sea QUESESOOOOOOOO. pic.twitter.com/vV0uviSrc6 — ~N (@NegraTomasaaaa) August 6, 2022

La tuitera, ante la respuesta de la gente, decidió abrir el debate y publicó una encuesta debajo del tuit viral. "¿Cuál de las siguientes opciones definiría mejor su reacción al ver ese baño?", preguntó sobre las diferentes opciones. Curiosamente, el voto se vio dividido entre "10/10" a favor de la decoración, seguido muy de cerca por un "¿QUEJESAMIERDA?", en el segundo lugar.

El debate siguió en los comentarios bajo el tuit viral: por un lado, algunos usuarios tomaron la decoración del muchacho como una evidente bandera roja: "Baño de niño Rata hincha del Barcelona a partir del 2005", "Un baño de hombre alfombrado con pasto sintético, me imagino como huele" e "Imagino que lo ghosteaste", fueron algunos de los comentarios negativos hacia el baño.

Sin embargo, ya sea irónica o verdaderamente, también aparecieron comentarios enteramente a favor de la decoración del fanático: "escuchame bien hermana, no lo dejes ir, ese es el indicado", "Era un 10, ahora es un 30", "Dios, te pedí un baño, no un palacio" y "Esa no era una casa era una suit" comentaron los internautas que apoyaron la decisión del muchacho.