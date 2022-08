Hay personas que deciden proponerle a sus parejas casamiento de modo sencillo. En cambio, hay quienes prefieron que sea algo sea único y se esfuerzan para sorprender a su amada o su amado. Algunos salen a la perfección, pero otros no tanto. En este caso, un atleta completó una competencia en Estonia e intentó pedirle matrimonio a su novia, pero justo le agarró un calambre y la insólita propuesta se viralizó.

El protagonista de este insólito viral es el español Cristian Moriatiel. Este triatleta participó del Ironman de Estonia, una competencia de triatlón que tiene 3, 86 kilómetros de natación, 180 kilómetros de ciclismo y 42,2 kilómetros de carrera. El deportista finalizó 6to y completó la competición en 9 horas.

El joven planeó algo especial una vez que él completara el gran desafío. Incluso pidió ayuda a varios organizadores del evento para proponerle casamiento a la mujer, que siempre estuvo a su lado, pero justo en ese momento pasó algo inesperado.

En el vídeo viral, se ve que el atleta se encuentra con su pareja que lo esperaba en la llegada. Uno de los asistentes le alcanza el anillo. No obstante, cuando se arrodilló para hacer la propuesta le agarró un calambre en la parte posterior de la pierna derecha.

Moriatiel intentó hacer un esfuerzo para continuar, pero inesperadamente tuvo otro calambre pero esta vez en su otra pierna, el cual lo dejó prácticamente con tirado en el piso y tuvo que ser ayudado por los presentadores del evento, quienes no podían contener la risa.

El atleta se reincorporó gracias a la ayuda de las personas y sacó el anillo para proponerle casamiento a su pareja, quien seguía atónita por lo que estaba viendo. Finalmente, la joven aceptó casarse con el deportista, quien se emocionó, aunque no se sabe si por el momento especial o por el dolor físico que tenía.

El vídeo se volvió rápidamente furor en las redes sociales. Actualmente posee más de 1.9 millones de visualizaciones, 76 mil me gusta y cerca de 8 mil retuits en Twitter, en donde tuvo una gran repercusión.

"Así es cuando la vida te dice que noooo, pero tu no haces caso", "Yo lo que veo es que la mujer no trató de ayudarlo en ningún momento. No sé si sean ideas mías", "No entendió las señales", "El universo diciendo ‘hermano no lo hagas´", "Yo diría por mi experiencia en la vida, que hay peores momentos para tener un calambre", fuero sólo algunos de las reacciones de los usuarios a este vídeo viral.