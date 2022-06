Todos los días, nos encontramos con cualquier tipo de anécdota, historia o hilos en Twitter. Rápidamente, los internautas logran convertir un tuit en viral en tan solo cuestión de minutos.

En esta ocasión, un usuario conocido en la red como @CharlyStone79, tuvo la brillante idea de armar un hilo de Twitter con los locales gastronómicos que lleven los nombres más originales.

"Hilo. Argentina y los mejores nombres de locales del mundo", comenzó escribiendo Charly, y luego le tiró un irónico palito al actor de Footloose, luego de la polémica que protagonizó esta semana: "Para vos, Kevin Bacon".

Hilo



Argentina y los mejores nombres de locales del mundo



( Para vos Kevin Bacon) pic.twitter.com/SnYSIo9n9Q — El Charly (@CharlyStone79) June 17, 2022

Automáticamente, el tuitero comenzó a cosechar un sinfín de "Me gusta", alcanzando los 80.000 "likes" en menos de un día. Asimismo, los usuarios de la red social del pajarito aplaudieron la excelente idea, y no pararon de darle "Me gusta" a cada uno de sus tuits.

Uno de los locales que se llevó más aplausos fue la churrería llamada "Churrasic Park", en referencia a la recordada película "Jurassic Park". En este caso, más de 12,7 mil personas decidieron darle "like" al original nombre.

El insólito nombre del puesto de comida.

Más de uno utilizó la exitosa película de ciencia ficción y aventuras para darle un nombre a su local gastronómico. Esta vez, una panadería y pastelería decidió llamarse "Jurassic Pan", nuevamente, en honor a la película que batió récords en todo el mundo. Sin embargo, en este caso, el tuit de "El Charly" no recolectó tantos "likes".

El original nombre de la panadería.

El nombre del cantautor Paul McCartney también cayó en la volteada, y una carnicería decidió utilizarlo como referencia para su nuevo negocio, al cual llamaron "Paul Mac Carne". Más de 7.000 personas le dieron "Me gusta" rápidamente al posteo.

La carnicería más original.

Los usuarios de Twitter también se coparon

Al obtener una impensada repercusión, una gran cantidad de internautas decidió sumarse al hilo viral, y comenzaron a compartir ellos también algunos impensados nombres de locales.

Uno de los que tuvo más éxito, fue el que publicó la usuaria @julietaubub, el cual obtuvo miles de "likes" al instante. "Quesería de mí sin vos, Salame", era el nombre de este lugar de quesos, en donde también se vende todo tipo de fiambres, vinos y lácteos.

Más de 2.400 personas le dieron "like" al tuit de la joven.

A raíz del tuit de Julieta, algunos "haters" salieron a comentarle que no es la primera vez que ven un local con ese nombre, y que no era para nada original. "Hoy en paternal pase por una con ese nombre", escribió una usuaria, mientras que otra le contestó: "Si, ya lo vi miles de veces a ese".