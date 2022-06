En la actualidad, Google Maps es un buen amigo o el peor de los enemigos para los gastronómicos porque allí se pueden dejar las reseñas acerca de estos sitios. A veces las calificaciones son muy buenas, otras dejan bastante que desear; hay algunos que culpan a los empleados del sitio, mientras que hay quienes hacen responsable del mal servicio al cliente. Este es el caso de una mujer dejó un comentario lapidario de un restaurante que visito, sin embargo, el dueño del negocio no se quedó atrás y le dejo un reflexivo mensaje. ¿Qué paso?.

Las críticas y quejas a casas de comidas ganaron popularidad entre los usuarios de las redes sociales, sobre todo de Twitter. A raíz de estas opiniones, surgió la cuenta @soycamarero que día a día saca a la luz decenas de casos polémicos. Como gran parte de las cosas que rondan por la red, estas historias están a la vista de todos y muchas veces se hacen inesperadamente virales. Como si fuera poco, muchas veces se generan grandes debates acerca de quien tiene razón.

.

En este caso, la famosa cuenta de la red social del pajarito, compartió la captura de pantalla de una reseña en Google Maps que llamó la atención por un peculiar detalle. En la imagen que puede ver que una mujer llamada Anabel Moreno le dejó una contundente critica a un resto-bar ubicado en Salamanca, España. La mujer tituló la reseña como "Llegar a las 15:37 y no darte de comer ya porque cierran las comandas (cocinas) a las 15:30".

A continuación, la señora explicó muy enojada "Penoso, llegamos y tanto la mitad de las mesas de adentro como las de la terraza vacías y nos dicen que no nos pueden dar de comer porque ya tienen cerradas todas las comandas de cocina, que solo cogen hasta las 15:30 y pasaban 7 minutos". La consumidora concluyó su calificación con una estrella, que es el puntaje más bajo y aseguró "Profesionalidad ninguna".

Una gran respuesta para una reseña de pena������ pic.twitter.com/nfPnOJXcFQ — Soy Camarero (@soycamarero) June 17, 2022

.

Rápidamente, desde el local gastronómico salieron a responderle muy educadamente, pero a la vez muy tajantemente. "Como bien comenta ayer acudió a nuestro restaurante sin reserva y fuera de horario. Nuestra cocina cierra a las 15:30", comenzó el comunicado del lugar y siguió, "Nos llama la atención que comente la poca profesionalidad". A continuación, el dueño del bar dijo su parecer de los hechos, "Permítame como empresario de la hostelería, comentarle lo que es profesionalidad en este sector".

"Profesionalismo es tener el 90% de la plantilla con contrato indefinido a jornada completa, cumpliendo minuciosamente el convenio de hostelería. Así como los días de descanso y la jornada laboral de los trabajadores", explicó el propietario. "Que fácil es valorar la poca profesionalidad de un personal que está cumpliendo con sus obligaciones y terminando su jornada laboral", comentó el hombre.

.

El extenso comunicado continuo, "Tengo serias dudas de que un banco le permita hacer el ingreso en ventanilla a las 14:10 horas o un comercio le dé servicio 20:40 horas. Medite esto, quizás la poca profesionalidad es de usted, acudiendo a comer sin reserva casi a las 4 de la tarde" y confesó "La hostelería ha cambiado para siempre. No todo vale".

El dueño concluyo "Desde aquí agradeceríamos que la próxima vez que quiera disfrutar de la gastronomía de Viró lo haga con reserva y en horario de apertura de 13:30 a 15:30 horas. Estaremos encantados de atenderla". Tras esta contundente respuesta, @soycamarero no dudo en publicar la historia. Ante las capturas de los hechos, escribió "Una gran respuesta para una reseña de pena".

.

Casi al instante, decenas de personas salieron a mostrar su apoyo al dueño gastronómico. "Me parece una respuesta súper educada y verdades como puños, no todo vale en hostelería ni comercio", opinó una chica. "Enhorabuena por la respuesta a un comentario desafortunado", expresó un hombre. "Me alegro de que el propietario haya dicho la verdad tal y como es. Y a la criticante decirle, si me lee, que se vaya un poquito a la mier* y si desea comer a esa hora que entre en un supermercado", sostuvo otra cuenta.

Ante lo sucedido, una usuaria de Twitter comenzó una búsqueda de información de Norma, la clienta que se quejó de los horarios y la profesionalidad del resto-bar, y llegó a su cuenta de reseñas de Google Maps. Allí, pudo ver que la mujer había realizado muchas críticas de distintos lugares, de hecho, no había ninguna buena calificación de sitios de comidas. "Se dedica a soltar basura", explicó @YenAlph y subió imágenes de distintos comentarios. Tras este hallazgo, muchos usuarios "mataron" a la señora por su mala predisposición y malos modales.