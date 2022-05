Es cotidiano encontrar en redes sociales reseñas de diferentes negocios. A veces son muy buenas, otras dejan bastante que desear, hay algunos que culpan a los empleados y quienes hacen responsable del mal servicio al cliente. Este es el caso de una mujer llamada Rebeca que publicó una opinión lapidaria de un centro de depilación que visito, sin embargo, la dueña del negocio de belleza no se quedó atrás y saco todos los trapitos al sol. ¿Qué paso?.

Hoy Google Maps puede ser un aliado o el peor enemigo de un local. Gracias a esta herramienta del gigante del internet, las personas tienen el poder de calificar, según su parecer, la experiencia en dichos lugares. Como gran parte de las cosas que rondan por la red, los criterios de los individuos están a la vista de todos y muchas veces se hacen inesperadamente virales.

.

Esta historia ya es una anécdota de internet. Se hizo masiva gracias a la publicación de una usuaria de Twitter llamada @Verapisima. La joven española se encontraba en la búsqueda de un centro de estética cerca de su hogar, por eso decidió ingresar a las famosas reseñas de Google. En un primer momento, todo parecía en orden porque el sitio tenía juicios muy buenos, de hecho tenía 4 estrellas de 5. Sin embargo, entre los mensajes positivos encontró tremenda denuncia que no dudo en compartir en la red del pajarito.

"Me metí en google a ver las reseñas de un centro de depilación y...", escribió la chica y adjunto una captura de pantalla de la opinión. Allí, se puede leer que una mujer conocida como Rebeca Simón escribió que fue a hacerse una depilación por Láser en el local "Depil". La señora, muy enojada, comentó "Pésimo no merece la pena este centro", y calificó la estética con la peor calificación, una estrella.

me metí en google a ver las reseñas de un centro de depilación y: pic.twitter.com/g95HRZsAL5 — Cindy Ploma ✨ (@Verapisima) May 25, 2022

Bajo este contundente mensaje, desde el centro de belleza le contestaron con todo y le contaron a los demás consumidores de Google Maps la vida privada de la ex clienta. "Hola Rebeca Simón. No me extraña. Tuvo que venir la policía y te llevaron esposada y detenida. Buena estancia en prisión".

.

Rápidamente, en Twitter se hizo viral esta historia , pero no quedo simplemente en un ida y vuelta de críticas. Los cibernautas quedaron con una gran duda ¿Por qué fue presa Rebeca?, debido a esto decidieron hacer miles de comentarios en la página del local de depilación. El revuelo fue tanto que hubo quienes amenazaron con poner malas calificaciones si no continuaban la narración de la mujer.

.