En el último tiempo, las redes sociales se convirtieron en el espacio elegido por millones de usuarios para publicar y compartir contenido de interés con otras personas. Pero en ocasiones son usadas para denunciar a otros o contar malas experiencias, es así como proliferan quejas sobre restaurantes u otro tipo de locales gastronómicos.

La no de entrega de tickets, dudas sobre si lo cobrado por comida es caro o barato, las cuestionables reseñas en Google Maps, la mala atención del mozo o moza, entre otras situaciones, son las que a menudo se viralizan en redes sociales. Sin embargo, la actitud de los clientes también está en el ojo de la tormenta.

.

En ese contexto, un joven denunció en su cuenta de Twitter (@IsmaelEscribano) la pésima actitud de unos clientes que fueron a beber y comer algo en una reconocida cafetería estadounidense que tiene varias sucursales en Argentina y el mundo. "No podés dejar una mesa así e irte. Harto de esta gente", escribió el tuitero junto a una foto de lo que encontró sobre el mueble.

Unos comensales dejaron sobre la mesa los residuos de lo que habían tomado: vasos, bolsas de papel y sobrecitos de edulcorante sin abrir. Esta actitud indignó a Ismael y no pudo evitar compartirlo en su cuenta e incluso, señaló a "Tati" como una de las culpables. El tuit se viralizó y superó los 13 mil "me gustas" y los mil retuits.

Además de viralizarse la queja, algunos usuarios de Twitter debatieron la actitud de los clientes y del joven que compartió la foto. Las opiniones fueron cruzadas porque había personas a favor de dejar mesas sucias y otros repudiaron el accionar de los comensales.

El autor del tuit viral también aclaró que él no trabaja en la cafetería, sino que sólo se trataba de un cliente más que no compartía la actitud de quienes habían ocupado la mesa antes de que él llegara.

"A vos te pagan para mantener el local limpio y atender clientes, no es que cagó en la mesa. Si no te gusta, buscá otro laburo", "Siendo autoservicio, a vos cliente, te corresponde levantar la bandeja y dejarla donde corresponde. Si no te gusta, andá a un bar convencional y esperá que un mozo te atienda", "Fui camarero 10 años de mi vida. Para eso te pagan, flaco. Levantá la mesa, dale que hay gente esperando", fueron algunos de los comentarios que dejaron los usuarios.

Yo no fui camarera y jamás dejo las cosas en la mesa en los shoppings o casa de comida rápida. Me levanto y tiro lo mío, me educaron así, a dejar todo igual o mejor que lo que lo encontré. — Julius �� (@SoyMinnnga) April 30, 2022