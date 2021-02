Una publicación en Instagram de la cantante Rihanna, en la que aparece en topless luciendo un colgante que representa al dios hindú Ganesha, provocó la condena de numerosos usuarios, que la acusan de apropiación cultural. La ola de críticas llegó después de que un seguidor se fijara en el accesorio y preguntara: "¿por qué lleva un ídolo hindú en una foto semidesnuda?".

" Rihanna, llevar una deidad india no es una moda, no es una tendencia", escribió otro usuario. "Llevas un collar de una deidad y un Murthi (imagen de una deidad) de mi cultura del que ya se han apropiado bastante culturalmente en los últimos años", protestó otra persona, que recibió miles de "me gusta".

En medio del cruce de comentarios de aprobación y de admiración, otro usuario critica la aparente falta de interés de la cantante para "al menos descubrir el significado y el sentido de las cadenas y el colgante que lleva en el cuello". La fotografía también suscitó réplicas críticas más lacónicas, como una que reza: "Mi religión no es tu estética".

Ganesha es una de las deidades más adoradas en la India, caracterizada por tener cuerpo humano y cabeza de elefante, representa la abundancia, la inteligencia y la fortuna.

Rihanna aparece en la imagen solo con un short, un par de grandes aretes y el largo collar con la figura de Ganesha, todo combinado en color violeta.

"Es espantoso ver cómo Rihanna se burla vergonzosamente de nuestro amado dios hindú Ganesha", tuiteó un legislador estatal del partido nacionalista que lidera el primer ministro Narendra Modi. "Esto deja claro que no tiene ni idea ni respeto por la cultura india, por la tradición y nuestros problemas aquí", agregó.

El Consejo Mundial Hindú, grupo adscrito al partido Bharatiya Janata (BJP), habló también sobre el tema y aseguró que había presentado quejas ante la policía de Facebook y Twitter para que se tomaran acciones en contra de las cuentas de Rihanna.

No es la primera vez que Rihanna es acusada de apropiación cultural. Así, en 2019 la cantante recibió muchos comentarios reprobatorios, después de que posara en la portada de Harper's Bazaar China luciendo un vestido azul que imitaba algunos cánones de vestimentas orientales.

Y tampoco este fue la primera polémica con India. A principios de este mes, manifestantes quemaron varias imágenes de Rihanna durante una protesta en Nueva Delhi, la capital de la india, después de que la cantante difundiera en un tuit un artículo de CNN sobre el bloqueo de Internet en La India en medio de las protestas de los agricultores, y se preguntara: "¿Por qué no hablamos de eso?".

A este tweet le siguió una condena internacional por parte de varios grupos de derechos humanos y el ministro Modi acusó, sin mencionar específicamente a Rihana, que había “individuos extranjeros” y celebridades de “sensacionalismo” hablando sobre el acontecer de su país.

Además de la cantante, otras figuras que tomaron postura sobre el tema fueron la activista Greta Thunberg y Meena Harris, sobrina de la vicepresidenta de los Estados Unidos.

En respuesta a los comentarios el ministro de Exteriores de la India, Subrahmanyam Jaishankar, y el de Interior, Amit Shah, aseguraron que “ninguna propaganda puede impedir la unidad de la India”.