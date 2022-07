Todos los días se viralizan distintos posteos en las redes sociales que logran captar la atención del público y generar extensos debates sobre distintos temas. En esta oportunidad fue el usuario @KakithoH quien abrió un hilo en su cuenta de Twitter y despertó el interés de debatir sobre sexo en los distintos usuarios.

“Abro hilo: ´Sabías que el acto sexual´”, escribió el joven en Twitter y luego siguió: “Dura aproximadamente 8 minutos....El promedio de penetración del pene es de 30 veces por minuto, lo que indica que en el acto sexual hay 240 penetraciones”.

“Puesto a que el pene tiene un tamaño promedio de 15 cm en erección, significa que durante la penetración se introducen 3600 cm, o sea 36 metros de pene por relación sexual”, informó el usuario.

Luego comentó: “Generalmente se hace el amor (con suerte) 3 veces a la semana (eso es el deber, si no es así preocupese) y como el año tiene 52 semanas, esto significa que en resumen , reciben 5885 metros de pene anualmente, o lo que es igual a casi 6 km por año, o sea 1/2 km por mes”.

“Así que, si usted no ha recibido su Kilometraje correspondiente a esta altura del año, haga lo necesario para cumplir con lo que establece la ciencia médica”, advirtió el pibe.

Después dejó un dato y un tip importante: “Nota: Unos metros de más no le harán daño, por el contrario!!!! Ayudará a perder peso y mejorará su estado de ánimo y ritmo cardíaco. Así que a trabajar”.

Los comentarios de la gente

“Donde yo dure 8 minutos no me vuelven a recibir en la casa y me empacan la ropa en bolsas de basura, realmente el promedio de una relación sexual es de 40 a 50 minutos, la hora se cumple con el arrunchis. Este ritual debe repetirse entre 4 y 5 veces por semana”, escribió un usuario de Twitter contando su experiencia.

Algunos usuarios, horrorizados, hicieron hincapié en los minutos que dura el coito según este joven: “¿8 minutos? ¡Es un acto sexual!, ¡no dar la vuelta al mundo!”; “¿cómo que ocho minutos?, ¿qué te pensás que tengo vacaciones yo?”; “¿8 minutos?, ¿Pero estamos hablando de follar o de grabar una película?”; “¿8 minutos? Se trata tener sexo, no de invadir un país”.

Los memes más divertidos