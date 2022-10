La convivencia no es fácil y, menos aún, si se trata de amoldarse a personas con las que no se comparte casa pero sí edificio. Esta vez, un hombre se hartó de los gritos sexuales de sus vecinos y tomó una decisión que se volvió viral en redes sociales. "Orangután en celo", denunció, en el cartel que colgó en la entrada de los departamentos.

Continuamente, se conocen nuevas anécdotas en Twitter que no tardan en llamar la atención de los diferentes usuarios. Esto suele repetirse en aquellas discusiones y riñas que mantienen las vecinas y los vecinos de un edificio residencial, dado que los motivos de sus pelean pueden ser tan insólitos como razonables.

Esta vez, una nota colgada en el ingreso de los departamentos sorprendió a toda la comunidad. Uno de los inquilinos se cansó de escuchar los ruidos de sus vecinos mientras tenían relaciones sexuales y su divertido "aviso" generó polémica en la red social. "Esto lleva pasando ya algún mes que otro en mi edificio. Hoy, alguien ya cansado/a ha decidido poner esta nota en la entrada, estoy gritando", escribió el usuario de Twitter que expuso la anécdota.





La insólita queja de un vecino a otro

"Al vecino del 2°, tanto yo como el resto de la calle entera, estamos hartos de escuchar los gritos que pegas cuando estás haciéndolo (sobre todo tu novia)", comenzó la carta de la persona indignada. La publicación de @peedrovidaal alcanzó tal repercusión en las diferentes plataformas digitales que el usuario se vio obligado a borrarla.

No obstante, la misma dictaba: "Aquí hay más parejas y solo se los escucha a vosotros y no es medio normal. Entendería que se pudiera oír un poco, pero esto es una burrada". En este sentido, el denunciante agregó: "Como esto siga así llamaré a la policía o al Seprona (Servicio de Protección de la Naturaleza en España), no sé si lo que grita es una mujer o un orangután en celo, a mí se me bajaría solo de escucharla, pero bueno para gusto colores”.

El cartel que estalló en las redes sociales.

Polémica en las redes

A pesar de que el tweet fue eliminado, llegaron a acumular centenares de comentarios a favor y en contra del denunciante. "También hay que aguantar a perros ladrando, niños dando voces como si no hubiese un mañana, adolescentes con la música a todo trapo... Si no quieres escuchar los ruidos de tus vecinos, vete a un chalet sin vecinos cerca y ya", sostuvo un usuario.

Sin embargo, una mujer le respondió: "Perdone, pero no se puede comparar las necesidades de un animal o un niño, con la falta de educación de un adulto. ¿A usted le gustaría tener que explicarle a sus hijos lo que está pasando?".

Además, llegaron respuestas como: "Es entendible, pero cuál es la necesidad de humillar a la chavala"; "Cuando vos seas tus vecinos, vamos a ver si dices lo mismo"; "Yo lo que veo es mucha envidia en esa nota", entre otras.