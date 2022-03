El humo de asado suele generar diferentes conflictos entre vecinos. Hay quienes sólo deciden quejarse, pero hay otros que optan por pasar a la acción. En este caso, una mujer no aguantó más tener que oler el humo que hacían los asados de la obra en construcción lindera a su casa y decidió apagarlo ella misma desde su balcón.

El asado de obra es una sana costumbre que se realiza en cada construcción en nuestro país. Es un pequeño gusto que pueden llegar a darse los albañiles luego de una dura jornada laboral. Incluso suele hacerse en un día en especial. Sin embargo, hay personas a las que esta práctica habitual les molesta y lo hacen saber.

En el clip, se logra observar como una señora sacó su hidrolavadora y comenzó a apagar el fuego que estaban empezando a prender unos trabajadores en la obra lindera a su edificio. Los obreros se quedaron atónitos ante la acción de la mujer.

La secuencia fue publicada a fines del 2021 por el usuario de TikTok @assperianoo . No obstante, volvió a cobrar notoriedad en las últimas horas al ser compartido en Twitter. En donde provocó indignación en miles de usuarios.

En un segundo vídeo que fue publicado, se percibe con claridad que el fuego se consumió y uno de los obreros parece estar burlándose de sus compañeros que estaban a cargo de hacer la comida ese día.

En las redes sociales, se generó una polémica en relación entre los apoyaban a la señora por haber apagado el fuego. Por otro lado, estaban los que aseguraban que el humo es sólo una excusa y ella en verdad estaba molesta por otra cuestión y se la agarró con ellos sin motivo aparente.

"Tiene razón la señora", "Me intriga que tenga una hidrolavadora en un departamento sin balcón. Para que la usa? Además de mojar el asado ajeno", "Esos albañiles son malos vecinos. Mis vecinos cuando estrenaron parrilla, hicieron humareda; me pidieron perdón y me trajeron: vacío, morci, chori, tira y porción de torta de chocolate", "Miren que yo soy JODIDA pero nunca haría eso", fueron algunos de los comentarios que dejaron los usuarios al ver lo que hizo la vecina.