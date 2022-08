Twitter es la red social con más variedad de contenido que existe, allí adentro se puede encontrar todo tipo de material audiovisual, imágenes, vídeos, hilos, memes, historias, comentarios, son algunas de las principales publicaciones que se ven a diario.

En lo que todos los usuarios de la red del pajarito están de acuerdo es que todo lo que se publica es con humor y sarcasmo, de lo contrario hay publicaciones que muchas personas podrían no tomárselas muy bien.

En esta oportunidad, fue la cuenta oficial de “AliExpress España” la que publicó un tuit con humor y llamó a atención de los usuarios, además de despertar risas en muchos. Acostumbrados a recibir quejas por paquetes no entregados, mala calidad de productos o por la disconformidad de la compra, esta cadena de ventas se hartó de los malos comentarios y quiso hacer un poco de humor con una situación en particular que no dejó de llamar la atención.

Fue así como la cuenta oficial de la empresa escribió: “Lo que faltaba, que ahora la culpa también fuese nuestra…” junto a una foto donde se puede ver a un modelo usando un calzón que tiene un lobo ilustrado en la parte delantera versus la foto del comprador que se probó la rompa interior y la prenda no le quedó igual que al modelo, de hecho se puede ver como la cara del lobo está un tanto deformada.

lo que faltaba, que ahora la culpa también fuese nuestra... https://t.co/z5j8ROagz3 — AliExpress España (@AliExpressES) August 22, 2022

La foto original la subió un usuario que comparó: “Cuando lo ves en @AliExpressES versus cuando te llega a casa”. Como era de esperarse, “Ali” no iba a quedarse callada esta vez y salió al combate usando el humor, un arma que supo usar muy bien en esta ocasión.

Como era de esperarse, la situación causo gracia a muchos de los usuarios que siguieron la historia y no dudaron en dejar comentarios al respecto. Es que pocas veces una empresa toma una decisión de esa dimensión.

“Esto es una realidad”, comentó un joven. “Lo que pasa la mayoría de las veces, jajaja”, dijo una joven entre risas. “Bueno, nadie se compra un calzón de ese estilo igual”, argumentó un chico. “Me reí a otro nivel, aplausos para el cm de esta cuenta”, lanzó una chica.

Pero eso no fue todo, también estuvieron los que se quejaron del servicio de la empresa y no dudaron en plantear sus complicaciones a través de comentarios bajo la publicación principal.