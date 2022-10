Se drogó con hongos, alucinó, secuestró a un 'duende' y se lo mostró a los amigos: increíble historia viral.

Todos los días se difunden nuevos contenidos en las redes sociales que logran volverse virales y llamar la atención de los usuarios.

En esta oportunidad fue una joven quien a través de su cuenta personal de Twitter contó una delirante historia que tiene como protagonistas a un grupo de jóvenes universitarios y un “duende”.

La usuaria @KatFrknVour comenzó el hilo diciendo: “Un grupo de amigos se fue a un pueblo cercano. Se hospedaron principalmente en un hotel, y salieron cerca al pueblo como a pasar la noche. Esa noche metieron alucinógenos, y mientras todo era risas, uno de ellos se alejó. Ya pasado el mal viaje alucinógeno, no lo encontraban”.

Luego, en otro tuit, continuó la historia: “Empezaron a buscar, y bueno, al día siguiente regresaron al hotel y encontraron al tipo en la puerta de la habitación, todo feliz. El sujeto malviajado, muy entusiasmado, les dijo que mientras él se había alejado, había encontrado un duende”.

“Que él decidió capturar al duende para que lo llevara a la olla de oro. Los amigos en cuestión no podían creer lo que estaban escuchando. El malviajado los entró a la habitación y les dijo que tenía al duende en el closet”, detalló la joven.

Y en el último tuit, el que tanto esperaban los usuarios, reveló que era en realidad lo que había escondido: “Abrió el closet y resulta que era una persona con enanismo”. “El sujeto con enanismo procedió a denunciar por secuestro”, cerró la usuaria.

Como era de esperarse, el hilo tuvo cientos de repercusiones y los usuarios quedaron boquiabiertos con la historia que parece más mentira que verdad.

Antes de contar la historia completa, la chica aclaró que la información fue suministrada por un egresado de derecho de esa universidad: “Pregunté si podía difundir la historia y me dijo que es de dominio público, que de hecho ese caso puntual, es un caso reconocido dentro de esa Universidad”.

“¡Hola! Muy gracioso. ¿Sabes en qué quedó el proceso? Cómo abogada me interesó el asunto y el tema de responsabilidad penal”, interrogó una abogada que quedó perpleja con el caso. “Esos duendes de ahora. Todo hacen mal, con tal de no llevarlos al ollón de oro”, bromeó un joven. “Genial, mi reino por haber estado en el instante que abrió el closet…”, lanzó una chica. “El proceso para capturarlo, jajaja”, imaginó un hombre. “¿El enano no le dio ni una moneda!?”, preguntó un chico.