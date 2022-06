Miles de parejas se forman a diario tras conocerse mediante la famosa aplicación Tinder y una de ellas es el centro de las críticas. Se trata de la relación entre una joven y un multimillonario de Reino Unido, ya que los usuarios que ven su vida en las redes sociales la acusan a ella de ser una “cazafortunas”.

La joven Allana Luke, de 23 años, tuvo un match con el millonario Jeff Winn, de 56, luego de navegar por la app Tinder y ambos se enamoraron desde el primer momento. A partir de esa unión se muestran inseparables en las redes sociales. Puntualmente en Instagram, donde ambos muestran la vida llena de lujos en una enorme mansión y algún que otro viaje que realizan.

“Dicen que podría ser mi padre y me acusan de estar con él por su fortuna”, describió la joven rubia sobre las críticas que recibe a diario. Sin embargo, le contesta a los hatters que están juntos por amor. Cabe mencionar que el romance por Tinder surgió en octubre de 2020 y la relación se afianzó tras la segunda cita en Marbella. Allí Jeff le compró un par de aros de diamantes para su cumpleaños.

La pareja de Reino Unido formada en Tinder (Instagram/@allanalukeyxx).

Subir la edad en Tinder y un match al otro día

Por otra parte, ante las numerosas críticas, Allana reitera que tiene “un amor genuino” por su novio y asegura que a ella siempre le han gustado los hombres mayores: “Decidí aumentar el rango de edad en mi Tinder porque estaba harta de los chicos inmaduros". "Así que lo configuré para personas de 25 a 60 años, y al día siguiente lo conocí”, detalló sobre el match.

En tanto, podemos indicar que Jeff es propietario de una firma de abogados en Europa y Allana advirtió: “Seguiría estando con Jeff aunque perdiera la casa y se declarara en bancarrota”.

Una cita lujosa que terminó a las dos semanas

La joven Allana también contó que en el encuentro en Marbella fue donde se declararon amor por primera vez. Y reveló que era un viaje de una semana y se terminaron quedando 17 días en la ciudad francesa.

“No hay juegos con un hombre mayor. No ocultan cómo se sienten. Dormimos juntos por primera vez en vacaciones. Su edad ciertamente no marcó la diferencia”, explicó la inglesa. Al regreso del viaje de amor, Jeff la invitó a vivir con él y desde ese momento nunca más se separaron.

Actualmente, ella trabaja como su asistente personal y explicó sobre su nueva vida con el multimillonario: “No soy de una familia adinerada y crecí en una casa de ayuntamiento, por lo que estar en un castillo sigue siendo un shock”.

Finalmente, el 2 de junio, el abogado le propuso matrimonio a la joven con un lujoso anillo. “Yo insisto con el acuerdo prenupcial, pero él no cree que sea necesario. Yo quiero que tenga tranquilidad”, aclaró la joven sobre la fortuna que está en juego.

Un dato no menor es que Allana también conoció a los dos hijos de su pareja, Nina, de su misma edad, y Josh, de 21 años. Según reveló, salen juntos a fiestas y boliches. Mientras tanto, asegura que con la exesposa de Jeff: “La situación está bien”.

Sobre las críticas y los cuestionamientos, la joven no tiene dudas y les responde: “No me avergüenza mostrar mi afecto hacia él en público. Siempre tomaré su mano porque estoy orgullosa de que estemos juntos. Él solía ir más de fiesta que yo, que prefiero lo hogareño”.