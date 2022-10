Se fue de viaje, dejó a su perra en la guardería y se escapó: la odisea que vivió para encontrarla.

Juli Tirab, una joven rosarina, compartió en su cuenta personal de Twitter, la angustiante situación que le tocó vivir cuando se fue de viaje y dejó a mascota en la guardería

La joven que tiene una perra llamada Juana decidió irse de viaje por el fin de semana largo y en esta oportunidad no pudo llevar a su amiga de cuatro patas, así que decidió dejarla en una guardería.

No obstante, la usuaria jamás se imaginó que podría pasar lo peor mientras ella estaba lejos de su querida Juana.

“Me fui a mi ciudad por el finde largo, y no pude llevar a Juana como hago siempre, así que quedó en una guardería. Hoy a la mañana, tipo 9am, me avisaron que se había escapado y no podían encontrarla”, comenzó contando Tirab.

“Estaba a más de 100km sin saber qué hacer. Mi novio salió a buscarla, se sumó más gente, para las 11am había unas 4 cuadrillas buscándola. Ya no había rastros, una moto primero la seguía, pero la perdió de vista. Mucha gente buscándola, pero a ciegas. Salí volando a Rosario”, detalló.

Por supuesto, la chica decidió volver a su zona para buscar a Juana, pero la angustia que sentía crecía a pasos agigantados. “El viaje se me hacía eterno, pero no dejaban de llegarme mensajes de personas que compartían la búsqueda en redes, y otras que se sumaban a rastrillar la calle. Todos sin pistas”, expresó.

Como era de esperarse, el viaje de vuelta fue caótico, pero algo increíble sucedió en medio de tanta desesperación: “No agarramos el acceso a Rosario que agarramos siempre. En el estado de alteración, agarramos otro camino, yo venía diagramando una estrategia de búsqueda a ver por dónde arrancaba. Y en eso, mi vieja gritó "¡Juana!" y estaba mi perra caminando por Circunvalación. En contramano”, contó y generó alegría en muchos usuarios.

Luego, dio más detalles de cómo fue el tan esperado encuentro: “A 8km de donde se escapó, por la Circunvalación, en contramano, cansada, perdida y asustada, me la crucé. Me bajé corriendo y entré en el mismo estado que ella, crucé los carriles sin darle bola a los autos y arranqué a correr, Juana se asustó y empezó a correr más”.

“Empezó a cruzar todos los carriles de Circunvalación, los autos frenaban, trataban de agarrarla, pero se escapaba. Yo seguía corriendo, ya con otra gente. Uno de los autos que estaban en la fila era un móvil de la policía federal, me subieron”, contó y agregó: “Y en el patrullero, empezamos a seguir a Juana que no paraba de correr, ahora en el mismo sentido que los autos. En un momento, un auto la cerró y abrió la puerta. Juana se subió y se acostó. Totalmente asustada, pero también cansada. Todos empezaron a aplaudir”.

Se fue de viaje, dejó a su perra en la guardería y se escapó: la odisea que vivió para encontrarla.

Según relató, la emoción que se vivió en aquel momento fue inmensa: “Llegué yo (en el patrullero) hasta donde estaba ese auto y me reencontré. El llanto era total, mío pero también de los policías, de la gente de los autos que frenaron, de todos”.

Para terminar su relato, que mantuvo a miles de usuarios enganchados a la pantalla, la joven twittera expresó: “Cargué a Juana en el auto y estamos en casa. Está durmiendo” y añadió: “Lo cuento acá porque todavía no puedo creer lo que pasó. Juana caminó más de 8km sin saber andar sola por la calle, cruzó toda la ciudad, cruzó Circunvalación un día de finalización de fin de semana largo, con tráfico acorde y no tiene absolutamente nada, sólo gastadas las huellitas, y cansancio extremo. Por casualidad, pasé por lugar indicado, en el momento justo y nos cruzamos, porque también podría no haberla visto”.

“Algo la cuidó todo el trayecto y la guío a ella hasta mi, a mi hasta ella. Te amo, Juana. Gracias por salvarme una vez más”, terminó la joven logrando ablandar hasta los corazones más duros.

Como era de esperarse, el relato generó repercusión entre los usuarios que hicieron todo tipo de comentarios al rededor de la terrible situación que le toco vivir a la creadora del hilo de Twitter.

Juana en su casa descansando.

Unas horas más tarde, la “mamá” de Juana escribió una actualización para los seguidores que estaban preocupados por la pequeña de cuatro patas: “Seguimos en casa, todavía nos cuesta caminar, mañana viene la veterinaria. Juana tiene una compañera de lujo que la cuida y acompaña, y no soy yo, sino Zika, perra de mi hermano que también estaba en la guardería y me la traje para casa”.