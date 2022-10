Es habitual pedirle recomendaciones a los mozos de los restaurantes. Sin embargo, estas situaciones no siempre terminan bien. Por ejemplo, una mujer se sintió estafada por seguir los consejos de un mesero y descargó su bronca en una reseña de TripAdvisor. Pero el establecimiento le respondió y el diálogo se volvió viral.

El hecho ocurrió en Santo Domingo 24 Restaurant, un reconocido local gastronómico de San Cristóbal de La Laguna, en Tenerife (España). De hecho, es el tercer mejor restaurante de la ciudad, según la puntuación de la plataforma de reseñas.

"Fuimos a cenar y teníamos decidido nuestra petición, cuando el camarero insiste en ofrecernos cosas fuera de carta y nos recomienda la carne a la piedra. Carne muy buena, pero cuál fue nuestra sorpresa al recibir la cuenta y ver que la carne que nos han servido es la más cara del restaurante: 95 euros ($ 13.866) el kilo", escribió la mujer, identificado como milagros37.

"Al pedir aclaración al camarero de la cuenta, nos dice con toda su desfachatez que era la única carne que le quedaba y la sirvió sin advertir nada de su precio", continuó.

Y agregó: "Cuando salgo a comer me gusta a mí elegir los lujos que me quiero dar y darles a mi familia y no que otro elija por mí", cerró. Y como no podía ser de otra manera, le dio una calificación horrible, es decir, de una estrella.

La repuesta del restaurante se volvió viral

Los comentarios en plataforma como TripAdvisor o Google se volvieron tan importantes para el sector que los locales suelen están muy atentos a las críticas. Fue así que el encargado de marketing del restaurante llegó a la reseña de la clienta enojada y le dedico una réplica que causó furor.

"Estimado/a, quizás usted y sus compañeros de mesa, incluidos los que han creado un nuevo perfil duplicando el que ya tenían para aumentar el número de críticas con toda la intención de hacer daño gratuito, no entiendan que cuando el camarero recomienda un plato, de ahí la palabra 'recomendación', es porque ofrece al cliente lo que nuestro restaurante considera como mejores platos", comenzó el descargo Angel Abreu, responsable de marketing en Santo Domingo 24 Restaurant.

"Sería muy feo que en ese momento les dijera el precio del plato, por lo que normalmente, el cliente que no conoce este tipo de platos, pregunta por su precio", añadió.

"La carne que ustedes voluntariamente pidieron, se encuentra perfectamente detallada, y además en primer lugar, en nuestra carta con sus respectivos precios. Se llaman chuletones. Nadie les obliga a aceptar las sugerencias", subrayó.

En cuanto a la denuncia, el hombre indicó: "Hablar de estafadores, en este caso, les quedó grande, al igual que les quedó grande nuestra calidad de comida. Ahora nuestra recomendación para ustedes, sin entrar en descalificaciones, es que deben acudir a otro tipo de locales donde la oferta sea más económica. Un saludo".