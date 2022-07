David Blanco Blake tiene 27 años, vive en México y utiliza las redes sociales para difundir su trabajo como sexólogo. En TikTok e Instagram da consejos, responde consultas y ayuda a derribar mitos relacionados con su especialidad. Pero recientemente sorprendió a sus seguidores al contar un traumático noviazgo. Lo hizo respondiendo a una tendencia viral y relató el dolor que padeció con su ahora ex pareja.

A través de un video, el joven se unió al trend de "Es un 10 pero...", en el que los usuarios de TikTok cuentan los bemoles de personas que, de cierta forma, podrían ser "perfectas".

En un clip con más de 2.7 millones de reproducciones, relató que tenía una buena relación con su novia, iba con ella a sus partidos de fútbol, estuvieron juntos durante toda la escuela secundaria y estaban muy enamorados. Sin embargo, las cosas no salieron como él esperaba.

¿Comó empezó su noviazgo?

Comenzaron a trabajar tras salir del colegio y decidieron vivir juntos, en el marco de una relación que parecía que sería para siempre. Incluso, pasaron por un "embarazo psicológico", lo que confirmaron tras una prueba de sangre. Luego de ese episodio, el joven de 27 años decidió hacerse una vasectomía, una cirugía para no tener hijos. Sin embargo, nunca le contó a su pareja.

"Tú dices: 'La neta no quiero tener hijos, ahorita no, nunca me he visto con niños'. Y te haces una vasectomía. Y, por cosas del destino, nunca le dices que te hiciste una vasectomía; por cosas de agenda, por lo que tú quieras", relató.

Su mejor amigo lo traicionó

Blacke contó que afrontó pruebas que confirmaron que había sido exitoso el procedimiento quirúrgico y que, unos meses más tarde, su pareja llegó nuevamente diciendo que esperaba un hijo, reprodujo Milenio.com.

"Y tú dices: 'Ah, seguramente otro embarazo psicológico'. (Ella) se hace otra prueba de sangre y (en esa ocasión) sí, sí estaba embarazada", manifestó amargamente el sexólogo.

Y añadió: "Obviamente, ella no sabe que tú tenías la vasectomía y tú le preguntas algo histérico: '¿De quién era?'. No te dice pero después te enteras de que era de tu mejor amigo, del que te llevabas con él desde la primaria".

¿Cómo reaccionó la joven?

Luego contó que, a raíz de ese hecho, rompió la relación y se mudó de Córdoba a Puebla para no saber nada de ella. “La tengo bloqueada pero me sigue buscando”, se quejó.

"No vuelves a tener novia desde ese día. Ya casi cumples nueve años soltero porque, cada vez que quieres salir con alguien, ella busca la manera de arruinarlo y hacer muchas mamadas que las mujeres pues prefieren ahorrarse ese pedo y te dejan", expresó.

Finalmente, dijo que su ex pareja más bien no era un "10", sino un "0" y, con ironía, preguntó: "O un 2, ¿no?".

Tras el posteo del video, ganó más de medio millón de likes y cerca de 7 mil 200 comentarios, entre los que se compadecieron de la traumática relación.