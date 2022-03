En las redes sociales, se viralizan diferentes sucesos inusuales que le ocurren a los usuarios. Algunos de ellos se solucionan con facilidad, pero hay casos en donde se necesita ayuda de fuerza mayor. En este ocasión, un hombre contó en Twitter que se quedó atrapado en la caja de seguridad de un banco mientras hacía un trámite. Finalmante fue la policía la que lo sacó de ese sector y la insólito experiencia vivida por el sujeto se viralizó en las redes.

El protagonista del hecho es Esteban Cervi. El joven vive actualmente en Madrid, España, pero en las últimas horas llegó al país de visita. Este lunes aprovechó que tenía unas horas libres y fue a hacer un trámite bancario que había pospuesto desde hace tiempo.

Sin embargo, jamás se imaginó que esa gestión, que realizó en una sucursal ubicada sobre la avenida Santa Fe, a pocos metros de la avenida Scalabrini Ortiz, en el barrio porteño de Palermo, le demoraría tanto tiempo y se transformaría en una experiencia que no olvidará.

“Hola, Santander. Me dejaron encerrado en las cajas de seguridad. ¿Me abren por favor?”. Me cansé de gritar y no tienen timbre, por suerte llegan datos móviles”, comenzó escribiendo el usuario en su cuenta de la red social del pajarito para pedir ayuda para salir de ese sitio.

Estuvo a los gritos por varios minutos, pero nadie del establecimiento bancario notó que el cliente estaba atrapado. “Llamé a la policía, al 911, porque en el banco no atienden teléfono ni responden mensajes directos. ¿Ideas?”, consultó el hombre en un hilo de twitter que luego se volvió viral.

En este caso, las redes sociales funcionaron como un instrumento para informar y pedir ayuda. El usuario fue compartiendo el minuto a minuto de lo que ocurría dentro de la bóveda. Hasta que unos efectivos de la policía lo ayudaron a salir de allí.

“Vino la policía. Ya estoy afuera. Gracias”, manifestó Cervi quien además contó que en las cajas de seguridad procedió a realizar diferentes técnicas para lograr salir: “Estuve haciendo señales a las cámaras, gritando, golpeando puertas, nadie se dio cuenta”, indicó.

En un tuit posterior, Cervi explicó que fue al banco para buscar un reloj que era propiedad de su papá, quien falleció en 2013, y también tenía la intención de cerrar dicha caja del banco. Pero mientras la buscaba, se quedó encerrado dentro de ese sector.

“Por suerte en el 911 me atendieron al instante, entraron al banco, escucharon mis gritos y me rescataron”, contó sobre el fin de su aventura en el banco. “Y así finalizan mis primeras 24 horas de turista en Argentina”, bromeó luego de ser liberado de ese sitio del banco, el cual una vez solucionado el problema le respondió: “Te pedimos disculpas por las molestias ocasionadas. Ya estamos con vos por privado. Aguardamos tu respuesta”, le contestaron desde la cuenta de Twitter del banco.