El tatuaje de Pedro.



Distintos medios internacionales han difundido la historia de Pedro Pablo Santo Domingo, un joven de 22 años que se tatuó el nombre de quien creía que era su hijo.



En medio de la felicidad por el nacimiento del bebé, el colombiano se tatuó en la espalda "Benjamín", nombre del su supuesto hijo, pero al poco tiempo descubrió una cruel verdad.



Según consigna el diario La Opinión, Santo revisó unos mensajes de WhatsApp de su pareja con su ex novio. En la conversación la mujer le aseguraba al sujeto que terminaría su relación con Pedro Pablo para volver él.



Mientras continuaba revisando el hilo, se enteró que el hijo que esperaba la mujer no era suyo, sino que de su ex pareja, por lo mismo, ella pensaba en abandonarlo.



Tras enterarse de la realidad, Santo encaró a su novia y le pidió un examen de ADN, el cual arrojó que él no era el padre biológico del pequeño.Posteriormente, volvió a tener una discusión con la mujer y la golpeó con un palo.



Los vecinos se percataron de lo ocurrido y llamaron a la policía, quienes detuvieron a Pedro Pablo. Ya más calmado, les explicó a los funcionarios lo que pasó y lo dejaron en libertad. Es más, le ofrecieron terapia psicológica para apoyarlo.



En tanto, se maneja la información que Santo está barajando la posibilidad de aplicar láser para intentar borrar el tatuaje de su piel.