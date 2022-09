Cada persona tiene gustos diferentes y se siente atraída por alguien con motivos que pueden variar. Sin embargo, las preferencias pueden no ser siempre las mismas y cambiar con el paso del tiempo.

Esto último le sucedió a una usuaria de Twitter que contó la increíble situación que le tocó pasar cuando intentó que le gusten otras personas con características distintas a las que le atraían hasta el momento.

La joven se "permitió" gustar de otras personas, pero no salió como esperaba y las experiencias que tuvo la decepcionaron. Por ese motivo lo publicó su cuenta personal "donnatefah", donde en poco tiempo se hizo viral y recibió muchos comentarios.

Cuál fue la experiencia que la joven decidió publicar en Twitter

"Hace poco decidí deconstruirme y permitirme gustar de petisos: uno me tiene clavada hace dos semanas y el otro anoche, después de chaparme medio pasadito de rosca, me bloqueó de todos lados. Se terminó, de acá en adelante si medís menos de 1.75 sos ex hombre", escribió en el tuit.

El tuit viral de la joven que contó su experiencia con el cambio de gustos amorosos.

La secuencia ya tiene más de 5 mil "me gusta" en la red social del pajarito y provocó muchas respuestas de los usuarios que le dieron apoyo a la protagonista: "Los hombres parece que mientras más enanos son peores", "Todos los enanos son creidos".

"Tuve una experiencia similar: le di una oportunidad a un petiso… me volvió loca y por decirle que le iba a prender fuego su libro si me seguía psicopateando, ME ESCRACHÓ EN REDES", "Hace poco empecé mi militancia en contra de los petisos, después de toda una vida de malas experiencias por cosas como esas", continuaron.

Por otro lado, algunos pensaron distinto y dieron a conocer su opinión. "En nombre de los hombres petisos vengo a decir que tenemos un ego de metro ochenta", "Menos mal que mido 1.75 justo", "Son de jugar lento los petisos pero creo que valen la pena, no te rindas hermana", "Me paso lo contrario. Mis parejas siempre midieron de 1.90 en adelante. Cuando empecé a salir con gente de 1.75 para abajo, cambió todo para mejor", fueron algunos de los comentarios.

Además, otras personas se mostraron en total desacuerdo y llamaron "prejuiciosa" y "superficial" a la joven autora del tuit, mientras que algunos armaron otra polémica con los "pelados": pidieron "agregarlos a la lista" porque tuvieron experiencias similares en el amor con personas que no tienen pelo.