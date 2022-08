Una historia tragicómica se difundió por las redes sociales y generó un gran revuelo entre los internautas. Un joven escuchó en un aeropuerto una conversación en la que una chica planeaba dejar a su novio y lo alertó a través de Twitter, relatando los hechos de forma dramática.

Fue el usuario @bradford_col quien fue testigo de esta historia y decidió tomar cartas en el asunto. Ocurrió mientras se encontraba en un aeropuerto y se sentó detrás de una chica y su madre. En ese momento, presenció una contundente conversación: la joven pensaba dejar a su novio y ya tenía todo planeado para hacerlo.

El usuario relató en Twitter la atrapante historia y advirtió al joven sobre lo que iba a suceder de forma inminente: “Si te llamas Felipe, vives en Medellín y tu novia está por llegar a las 8.30 en un vuelo de Bogotá, queda notificado de que en el almuerzo de hoy le van a terminar”, escribió.

Seguido, el hombre creó un hilo contando en vivo el minuto a minuto de lo que iba sucediendo. Según reveló, la mamá de la chica ya estaba enterada de lo que estaba pasando, y le dio todo el apoyo a su hija: “Actualización: la suegra le acaba de dar el respaldo a la doña. Tas jodido, Felipe”, expuso.

Posteriormente, relató que la joven ya tenía todas las pruebas necesarias para constatar el engaño: “¿Cómo put… dejaste la tanga de la Srta Figueroa en tu maleta? Felipeee!”, le reclamó. Y agregó: “La doña tiene reporte de Google que tu teléfono estaba en Las Cabañas el viernes a las 2.00am”.

Continuando con el hilo, siguió describiendo al tal Felipe, en base a las conversaciones que iba escuchando: “¿Te tomas hasta el agua del florero cada 8 días, no lavas ni tus calzones, y encima dejas la tanga de la doña Figueroa? Felipe no vayas a Rionegro! No pinta un buen día”.

Luego, publicó una foto de la joven y la suegra en cuestión embarcándose en el vuelo: “Le quedan 40 minutos de felicidad a Felipe. Rezo por vos”, publicó. Y bromeó: “Estamos a segundos de estallar la tercera guerra mundial”.

Según continuó la historia, Felipe ya estaba en la zona de llegada del aeropuerto, aguardando la bajada de su todavía novia: “Jueputaaaa!!! Les debo la foto...No hubo beso de bienvenida. El man mira a la suegra buscando explicación, la doña se sube en el taxi”.

Para cerrar el hilo, y dejar a todos los usuarios totalmente en vilo, @bradford_col dejó una palabra de aliento para el hombre: “Encendamos una velita por nuestro fallecido hermano Felipe”.

Con 87.000 “me gusta”, el hilo tuvo más de 2.000 comentarios de usuarios que siguieron el minuto a minuto de la intrigante historia: “Men, sigue ese taxi, necesitamos conocer la conclusión de la historia!!!”; “Man. Hubieras ido en un Uber para seguirlos y terminar el informe”; “Excelente crónica de una muerte anunciada”, escribieron.

Además, los usuarios comenzaron a tomar posición y hubo quienes se pusieron del lado de la chica: “No sé si sos vos el más chismoso o nosotros que leímos el hilo completo para ver en qué terminaba... Soy team la Doña. Felipe muy bandido, eso no se hace”; “¿Pero cómo, por qué les da lástima Felipe? Es un mentiroso y sucio”.

Otros, se solidarizaron con Felipe: “Dale señor el descanso eterno, y brille para él la luz perpetua”; “Pobre Felipe! Pero que te quiten el ratico que te has pasado ehhh? Jajajajajaa”; “Felipe niégalo todo, Felipe lucha hasta el final todo es un complot entre el fotógrafo y tu novia , ella solo tiene dudas, mantente firme en la negación”, comentaron.