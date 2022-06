Son muchas las personas que, tras sufrir la pérdida de un ser querido, aseguran haber entablado un vínculo espiritual con ellos. Así fue para una usuaria de Twitter, quien contó la conexión que sintió con su hermano fallecido hace ocho años y generó conmoción en las redes sociales.

A partir de sueños, animales o, mismo, seres humanos, hay quienes afirman que pudieron comunicarse con personas que no se encuentran en el plano terrenal. Estas anécdotas interpelan rápidamente a la sociedad y, principalmente, a aquellos que buscan esa conexión.

.

En esta ocasión, fue Julieta, una estudiante de Psicología, quien narró su historia y abrió el espacio para que más de 1.400 usuarias y usuarios cuentan sus experiencias:

“Mi hermano Santiago se murió hace 8 años. El otro día un nene que nunca vi en mi vida vino corriendo gritando “Juli Juli!” y me abrazó fuerte” compartió @__d4rl1ng.

“La mamá lo reta de lejos: “Santiago vení para acá!”, continuó Julieta, sobre la coincidencia que emocionó a la comunidad twittera, y sentenció: “elijo creer”.

Sintió una conexión con su hermano muerto y se viralizó.

.

Se volvió viral y generó una catarata de anécdotas

Más de 13 mil retweets, 2 mil citas y 349 mil me gustas, obtuvo el tweet de la joven. Rápidamente, logró llevarse la emoción de muchos usuarios, quienes comenzaron a armar un hilo con posibles encuentros con sus seres queridos ya fallecidos.

“Cuando mi abuela estaba en el hospital, casi que en coma, le dije que si me venía a visitar tuviéramos un código para saber que era ella, Plumas”, comentó una usuaria y agregó: “al llegar al cementerio, una cotorra apareció de la nada y se posó en el hombro de mi mamá (su hija), y después bajó y se puso al lado del cajón”.

Emocionante respuesta a tweet viral.

También Lucía Hernández contó que su sobrina de tres años había comenzado a silbar igual que su abuelo fallecido. Cuando vio una foto de él, la nena respondió: “el señor que me enseñó a silbar”.

Generó un vínculo con su bisabuelo.

Mientras que @virgisileoni narró uno de los sueños que tuvo a los cinco años, tras morir su abuelo: “Una voz me decía no tengas miedo y me enseñaba una cuna. Adentro un bebé, lo levante y la voz continuaba..es tu abuelo va a volver a nacer”.



Así llegaron decenas de mensajes al tweet de Julieta, que conmovieron a miles de personas en la red social.