En el programa que conduce Sol Pérez, llamado La Noche del Canal 26, ocurrió una insólita situación que se hizo viral. Un sonidista del canal insultó al aire a un periodista, luego de que este último le exigiera "más atención" para solucionar un inconveniente que los presentadores tenían con el retorno del audio.

Este incómodo momento, dejó atónitos a todos los participantes del ciclo de noticias que se transmitía en vivo este martes por la noche. La repudiable situación ocurrió mientras la presentadora hacía el pase de su programa con el de Gustavo Mura, PM Noticias.

Según puede verse en el video, Mura se quejó de que tenían problemas con el retorno y fue confirmado por Sol Pérez, quien también se la veía disgustada por el asunto. "Se nos está complicando bastante", dijo la periodista.

Ante esta situación, Mura aclaró que en el piso estaban con "problemas de sonido" y exigió: "A ver si el sonidista nos presta más atención". Luego de expresar esas palabras, el encargado del sonido en ese programa estalló de furia y espetó con un insulto: "La conch... de tu madre, no soy yo".

El exabrupto del sonidista generó un pequeño silencio de apenas un segundo. Más tarde, otro de los periodistas, Sebastián Dumont, continuó con su columna como si nada hubiese pasado. Como indica el manual del espectáculo, "el show debe continuar".

Pese a que el técnico de sonido podría haberse comunicado por privado con los presentadores del estudio, mediante la famosa "cucaracha", lo hizo a viva voz para que todos escucharan su enojo. Es posible que no pudiera comunicarse de otra manera, si es que los auriculares no funcionaban. Sin embargo, su ira hizo que en vez de buscar otra opción pacífica y profesional, como mandar a explicar la situación con un cartel sostenido por productores o asistentes, el trabajador decidió crear una bochornosa escena a la vista de todos.

Hasta el momento, las autoridades de Canal 26 no realizaron comunicados al respecto y aún no se sabe si el técnico de sonido recibirá alguna sanción por haber intervenido de esa forma grosera en el medio del programa que se transmitía en vivo y en directo.

Los comentarios virales

Como es de esperarse, los comentarios de este momento viral no tardaron de llegar de la mano de los usuarios de Twitter. "¿Te queda claro o te lo digo en francés? Banco fuerte al compañero sonidista de Canal 26"; "¡¡¡Te quiero mucho, sonidista de Canal 26!!!"; "Esta cuenta apoya incondicionalmente al sonidista de Canal 26"; "Te conseguí un laburito como sonidista en Canal 26. Por favor cuidalo y no me hagas quedar mal...", fueron algunas de las opiniones. A pesar del que estuviese mal la reacción del técnico, la mayoría de las personas apoyó su accionar.

El incómodo momento que pasó Sol Peréz por el insulto de un sonidista