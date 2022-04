Lautaro Gringo, @___ElGringo_, contó en Twitter que un amigo había comprado un par de auriculares a través de una reconocida aplicación de compra y venta, pero estos le llegaron rotos. Al tratar de cambiarlos, el vendedor le dijo que no le devolvería ni el dinero ni se los reemplazaría porque no trata con personas que piensen distinto a él. El hecho desencadenó un debate en la red social y se viralizó.

Cada vez son más las personas que compran productos a través de páginas o tiendas online, ya que se hicieron una costumbre durante la pandemia. Debido a la gran demanda y los precios, no siempre nos llegan los productos como imaginamos. Para denunciar estos caso, la red social del pajarito es el gran aliado de cientos de compradores que no ven otro remedio más que hacer público su caso.

.

En esta oportunidad, @___ElGringo_ denunció que un vendedor no quiere reembolsar la compra por una insólita razón. En el primer tuit el joven escribió "Un compañero hizo una compra, le entregaron unos auriculares que no funcionan y no le quieren tomar el reclamo por ser de una organización social".

A continuación, el chico aseguró que el comerciante le comunicó que no le hace reembolsos a zurdos, ya que él es liberal. Al leer el mensaje, ambos jóvenes se indignaron y refutaron el pensamiento del hombre. "Después se hacen los democráticos y se ve en la práctica como son unos fascistas que no te venden por pensar diferente", dijo el consumidor.

Un compañero hizo una compra por @Mercadolibre, le entregaron unos auriculares que no funcionan y no le quieren tomar el reclamo por ser de una organización social. Le dijo "no le hago reembolsos a zurdos. Yo soy liberal". Parece una boludes pero así empieza el facismo. pic.twitter.com/FD6NseaXQU — Gringo (@___ElGringo_) April 25, 2022

En el mismo tuit, Lautaro adjunto capturas de como se desencadenó el hecho. En un primer momento, el comprador le hablo al vendedor a través del chat de la plataforma de ventas. Allí se puede ver una conversación formal donde el propietario asegura que le realizara el cambio de objeto, pero que lo tendría que esperar hasta el 23 de abril, ya que ese día reponía stock. Además, le dijo que le debía hablar a un número de WhatsApp para coordinar el nuevo envío.

Luego, en la segunda foto, se puede observar que el damnificado se presenta y le cuenta su problema con la compra. Inmediatamente, el hombre le contesta irrespetuosamente. "No le hago cambios a zurdos empoderadores que contribuyen a la destrucción del país". El joven, sin entender lo que estaba sucediendo, le pregunto qué pasaba. A lo que el dueño del local de tecnología le responde con las mismas palabras.

Para que vean y no haya duda de que es real. pic.twitter.com/8VBGjaTE0M — Gringo (@___ElGringo_) April 25, 2022

"No sé de qué me estás hablando. Los auriculares que me vendiste no andan", contestó el consumidor. "Sos de la corriente clasista y combativa. Sos Zurdo. No te voy a hacer ningún cambio, soy liberal", respondió el comerciante.

.

Luego de la discusión por el chat de WhatsApp, Lautaro decidió "hacer justicia" a través de Twitter. Ante esta diferencia ideológica, se desató un gran debate acerca de la legalidad de la medida del vendedor. Además, muchos usuarios reclamaron que la plataforma de compras online debía hacerse cargo del reembolso y de "castigar" el hecho ocurrido.