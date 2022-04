Los "amigos del campeón" suelen estar presentes en los buenos momentos que atraviesa un deportista, artista o funcionario, y si se habla del mundo del fútbol, esto se potencia aún más, sobre todo en presencia de jóvenes que quieren acercarse a un jugador.

Tal es el caso de Luciana Milessi, quien se hizo conocida tras hacerle una arriesgada propuesta a Julián Álvarez, futbolista del "millonario". El video viral de la joven ocurrió en la previa del Superclásico entre River y Boca, que se disputó el 3 de octubre, que finalizó con victoria para el equipo de Marcelo Gallardo por 2 a 1.

.

En ese momento, la influencer prometió premiar al futbolista con polémicas propuestas si lograba convertir un gol, por tal motivo, sus frases se volvieron virales en las redes sociales y muchos internautas la empezaron amar, pero otro grupo la empezó a odiar.

En las últimas horas, la tiktoker contó en un video que no habla más del delantero y explicó los motivos. "Prefiero no decir más nada por dos motivos: primero hay gente que me escribía cosas horribles, hasta me amenazaban. Hubo otra gente que se ofendió y decían que yo lo acosaba y sexualizaba a Julián. Yo en su momento pedí disculpas porque no me daba cuenta que lo estaba haciendo, pero no lo voy hacer más por respeto a él y la gente que se ofende", contó Luciana.

.

"Es algo que es obvio que no hace falta que lo diga, pero lo voy a decir: si Julián juega bien es porque es un excelente deportista y profesional, no porque yo le de suerte", concluyó la joven.

La pregunta que surge en el aire es si esto ser algo pasajero o si la joven chaqueña decidió no escribir más sobre el jugador, para evitarle cualquier problema a futuro.