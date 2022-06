Una joven estadounidense vivía junto a su novio británico en Shenzen, China. Sin embargo, un día él viajó a Inglaterra para ver a su familia y nunca más regresó. Luego de una extensa búsqueda internacional, la chica descubrió su paradero y la verdad la devastó.

“El que busca encuentra”, dice un viejo refrán. Lamentablemente, así fue para Rachel Waters, una chica de 26 años, quien comenzó una desesperada campaña para encontrar a su pareja Paul Mc Gree, tras seis semanas sin poder comunicarse.

Él se fue de visita a su ciudad natal y nunca más volvió. No obstante, a través de una página de Facebook de la comunidad de Norwich, Rachel compartió su búsqueda y descubrió un lado secreto que le rompió el corazón: su novio “desaparecido” estaba casado y con tres hijos.

.

La desafortunada historia de Rachel Water

Rachel Water, estadounidense de 26 años.

La nacida en Carolina del Sur publicó una foto junto a Paul, de 40 años, donde se leía: “Tengo una pregunta inusual. Mi novio, Paul Mcgee, y yo vivimos en Shenzhen, China. Se fue a casa (Norwich) a principios de abril de visita y se suponía que ya estaría de regreso en China. Sin embargo, no he tenido noticias suyas recientemente y me preocupa que algo haya pasado. Si alguien sabe de algo, por favor comuníquese conmigo”

Sin embargo, no se esperaba que quien responda su pedido sea un amigo de la verdadera esposa de McGee: “¡Él tiene una esposa e hijos y realmente lo siento por ella en este momento! Y parece que hay otra novia en China”, contestó.

Según informaron los amigos de Paul, él se habría ido a trabajar a China hace dos años y, por la pandemia del covid-19, quedó varado en el país. Desde entonces, no había tenido contacto con su esposa. “Recientemente, regresó y volvieron a estar juntos. Se han separado y tienen hijos. Han pensado: ‘Vamos a darle otra oportunidad’ (a la relación)”, explicaron.

Rachel, desconsolada tras conocer la realidad de su ex pareja, comentó que “no era gracioso en lo más mínimo” y eliminó la publicación original en Facebook. Al parecer, Paul nunca le había revelado la verdad sobre su pasado en Inglaterra.



Las diferentes usuarias y usuarios no tardaron en solidarizarse con la joven. En las redes sociales explotaron mensajes del tipo: “se merece algo mejor”, “solo sé honesto con la gente”, “ella no tenía por qué pasar por eso”. Incluso, insinuaron que le haga una “verificación de antecedentes” a su ex pareja.