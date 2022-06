Cada vez es más común que los clientes que quedaron disconformes tras comer en un restaurante descarguen su bronca en reseñas. Y si bien los establecimientos suelen contestar para disculparse, también hay ocasiones en los que los dueños suben la apuesta y dejan a los clientes sin palabras.

Esto último justamente fue lo que ocurrió con una publicación de la plataforma TripAdvisor que se volvió viral. De hecho, la respuesta del propietario se podría resumir con "Te lo comiste todo, chinwenwencha", una adaptación de la famosa frase del hincha de Central que ya forma parte de la cultura popular argentina.

El episodio se desencadenó luego de que un hombre visitara Pascal en Old Vicarage, un restaurante ubicado en la ciudad de Burton (Inglaterra). El cliente no quedó satisfecho con su bistec, pues considero que la salsa tenía demasiado ajo y publicó un descargo en el sitio de reseñas y le dio una calificación de solo una estrella.

Según relató, fue al restorán para festejar su cumpleaños y afirmó que no tenía pensado volver. "La comida era demasiado cara. No hay servicio al cliente. Me quejé de mi bistec y me dijeron:' no podemos hacer nada'. Decoración muy anticuada y muy cansada", sostuvo.

"Era mi cumpleaños 50 esa noche y me fui muy, muy decepcionado y un poco destrozado por la falta de relaciones con los clientes", agregó.

La respuesta del restaurante se volvió viral

Pero la reseña en cuestión no pasó desapercibido y el gerente del establecimiento le contestó de manera fulminante y se volvió viral.

"Cenó con nosotros el jueves 24 de marzo, se sentó en el jardín de invierno y pidió entrantes y platos principales, lo revisaron durante toda su comida (incluidos los platos principales) y comentó cómo lo disfrutó", decía el comienzo de la réplica.

"Cuando Karen -la mesera- recogió sus dos platos principales vacíos, dijo que no había disfrutado su bistec en absoluto debido al exceso de ajo en la salsa (que se sirve por separado), pero dijo: 'Soy demasiado educado para quejarme'. Eso es por qué te lo comiste todo", subrayó.

Y continuó: "Karen dijo que consultaría con el chef porque pensaba que no había ajo en nuestra salsa de pimienta en grano. Karen consultó con el chef, quien confirmó que no había ajo en la salsa. Karen estaba ocupada ordenando bebidas, por lo que habló con Pascal -otro mozo- quien luego se acercó para abordar el problema".

"Cuando Pascal vino a decirte que habíamos hablado con el chef y que no había ajo en la salsa, trascendió que era la mantequilla de trufa lo que no te gustaba. La mantequilla de trufa está claramente indicada en el menú que viene con el bistec. Estamos más que felices de dejarlo o cambiarlo si se nos indica al hacer el pedido", remarcó.

Y agregó: "Incluso hubiéramos estado dispuestos a reemplazar el bistec sin la mantequilla de trufa si lo hubieras mencionado cuando lo probaste por primera vez. Pero desafortunadamente no hay nada que podamos hacer cuando comes todo el plato".

"Entonces dijiste que no querías postres y que querías la cuenta. Pascal te trajo la cuenta. Luego te quejaste de que tenías que pagar el bistec aunque no te gustaba, después de comértelo todo", concluyó.

Según informó el StaffordshireLive, este restaurante tiene un promedio de cinco estrellas en TripAdvisor, basada en más de 1,130 reseñas. Además, los comentarios destacan su comida y servicio al cliente.