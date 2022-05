Sobre gustos no hay nada escrito, pero hay mucho tuiteado. El enamoramiento puede hacernos ver lo mejor en el otro con facilidad, pero también es conocido por cegar a las fallas de los demás con demasiada facilidad. Así lo descubrió una usuaria de Twitter, cuyo insólito intercambio sobre una ex pareja se volvió viral en la red social del pajarito.

En la publicación viral, que ya superó los 30 mil 'me gusta' y se acerca a los mil retuits, la internauta compartió una incómoda conversación que tuvo durante una visita a su exnovio: "Ayer fui a saludar a un ex y vino una chica a decirme 'amiga tené cuidado con ese que es chorro'", escribió la usuaria.

La anécdota causó furor en Twitter y ya superó los 30 mil "me gusta".

Cientos de internautas expresaron su sorpresa ante el comentario de la desconocida, pero la más sorprendida fue la creadora del momento viral que, tomada completamente desprevenida, exclamó una respuesta que provocó las risas de muchos. En un segundo tuit continuando la historia, la internauta compartió: "Y yo, que quede de una pieza, le dije 'aah si, ya lo sé!'".

Y yo, que quede de una pieza, le dije "aah si, ya lo se!" pic.twitter.com/87AJomTgFD — the chad mary (@minadefierro) May 28, 2022

"Siempre dije, ahora aparte de examen de HIV hay que pedir antecedentes penales", bromeó un usuario. Por su parte, la internauta detrás del momento viral aclaró: "Mira, no pongo las manos en el fuego por él, pero estoy segura de que debe haber una explicación".

Entre los cientos de comentarios bajo la publicación viral, varios de los internautas se sorprendieron no por la inédita anécdota, sino por la comunicación que la usuaria mantiene con su antigua pareja: "Ustedes si tienen buenas relaciones com sus ex's?" y "Eso te pasa por ir a saludar al ex", fueron algunos de los mensajes en respuesta al momento viral. Y claro, no faltaron los chistes acerca del bandido que se robó el corazón de la usuaria de Twitter.

Le mandó un chocolate a una chica, pero su respuesta lo dejó en la "Friendzone"

Una triste historia de amor no correspondido es viral en Twitter.

En otra desopilante historia de amor en las redes sociales, los internautas compartieron sus condolencias a partir de una historia de Instagram con la que una joven desterró a un pretendiente a la "friendzone". "Una conocida subió esto a su storie de Instagram y el 'te amo amigo. me dolió hasta a mí", compartió la usuaria @maquialifraco desde Twitter.

Junto a la publicación, Macarena compartió una captura de la historia de Instagram en cuestión: en la imagen se ve un chocolate junto a una dedicatoria a través de una carta. "¡Para vos mi amor! No me acordaba si te gustaba el chocolate, pero si te amo y te extraño", escribió un chico llamado Mati.

La historia de Instagram que se volvió viral en Twitter.

La chica no dudó en demostrar el buen gesto que tuvo el joven y compartió el momento en Instagram. "Me mandan chocolate desde la otra sucursal en mi trabajo", escribió la protagonista de la historia. Hasta ahí todo iba bien, pero luego escribió: "te amo amigo". Esta última frase con solo tres palabras hizo que Mati quedara completamente en la famosa "Friendzone". El tuit reunió más de 75 mil likes, 2 mil retuits y cientos de comentarios de los internautas, quienes compartieron sus pésames al joven enamorado.