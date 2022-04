Sin dudas, los amores del pasado pasan a ser bloqueados en WhatsApp o Telegram. Lo que queda, el chat, se convierte en un espacio inútil, por lo que muchas personas deciden borrarlo. Sin embargo, existen usuarios que les encontraron una utilidad real a ese espacio de conversación que ya no tiene actividad... o al menos eso creían.

El tema en cuestión fue provocado por un usuario de Twitter que contó el insólito uso que le daba al chat que tenía con su novia, quien lo había bloqueado de esa aplicación de mensajería instantánea. En tanto, el tuit se hizo viral y logró rápidamente más de 28 mil "me gusta", más de 400 tuits citados y miles de retuits.

En la descripción del posteo, podía leerse: "Cuando usas el chat de tu ex como borrador, pero te desbloqueo". Adjuntada a la publicación había una captura de pantalla en la cual el hombre había escrito varias ideas, anotaciones de lo más delirantes y listas de compras de supermercado.

"Mañana comprar: papas; las cosas de macroeconomía; las lapiceras", eran los mensajes que había escrito este usuario en el chat con su ex novia, quien creía que todavía lo tenía bloqueado. En tanto, cuando se dio cuenta de que en los mensajes aparecía la doble tilde, el muchacho se dio cuenta de que en realidad la chica ya lo había desbloqueado.

Cuando usas el chat de tu ex como borrador pero te desbloqueo. pic.twitter.com/biLQbavZA2 — La Previa Ok (@Lapreviaok_) April 26, 2022

"Uh, no me tenés bloqueado", dijo el usuario, quien pareciera que más que utilizar el chat como un anotador de ideas, intentó "tirarse un lance" a ver si la chica le volvía a escribir. Es así que finalmente la joven decidió contestarle. "Jajajaja. Sos un idiota. Pero me seguís haciendo reír", le respondió su ex pareja.

Los mejores comentarios del chat viral

Los demás usuarios de Twitter opinaron sobre este chat viral, que al parecer no tenía intenciones inocentes. "JAJAJAJAJAJA cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia"; "Después de ese comentario viene un 'jajaja como andas' y termina ese chat en 'cuando nos vemos'"; "Parece chiste, peeeero..."; "Se emociona el doctor (Carlo Bilardo)"; "No entiendo como hay gente que no tiene su propio autochat en WhatsApp"; "Arranca por la derecha el genio del fútbol mundial", fueron algunos de los comentarios, relacionados al ingenioso modo que usó el joven para volver a "encarar" a la chica.

.

Si bien muchas personas entendieron que el hombre quería volver a comunicarse con su ex novia de una manera graciosa para ver su reacción y para ver si ella le contestaba, otros usuarios solamente se limitaron a asegurar que también ellos anotaban la lista del supermercado en los chats de las personas que los habían bloqueado.