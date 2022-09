Una joven contó en sus redes sociales cómo descubrió una infidelidad de su novio por un particular motivo. Él terminó confesando y ella relató todo lo sucedido en su cuenta de TikTok para conocer la opinión de sus seguidores.

Llevaban cuatro meses de relación cuando Pernille Torhov, una noruega de 22 años, esperaba tranquilamente a su novio quien había ido de vacaciones una semana con amigos. Cuando el chico volvió, ella notó que había algo distinto en él.

Torhov había imaginado muchas veces cómo sería el reencuentro sexual con su pareja luego de siete días de abstinencia, creyendo que sería algo muy pasional e intenso, pero breve debido al tiempo transcurrido desde la última vez. Pero eso no ocurrió.

A pesar del tiempo relativamente corto de su vínculo sentimental, ella lo conocía muy bien en términos sexuales. La resistencia del chico no fue la de siempre y el encuentro íntimo se extendió mucho más de lo habitual, lo que le empezó a generar algunas sospechas.

Pernille Torhov es noruega y tiene 22 años.

"Pensé que el sexo no duraría tanto ya que había pasado una semana desde la última vez que nos vimos, pero en todo caso, duró más de lo habitual en la cama. Entonces pensé que era un poco extraño, pero no le dije nada", comenzó relatando en el video viral.

Según comentó la joven, que trabaja como asistente personal de discapacidad, venía de una experiencia bastante desagradable por motivo de un engaño en un vínculo anterior, por lo que decidió no ahondar demasiado en el tema y dejarlo pasar.

No aguantó y terminó confesando

A pesar de que ella haya decidido no hacerle caso su intuición, el hombre terminó confesando y lo hizo a través de un mensaje de Snapchat: “Me siento bastante mal y estoy decepcionado conmigo mismo porque hay algo que no te dije. Uno de los chicos invitó a dos mujeres a nuestra cabaña y terminé acostándome con una de ellas", le escribió.

El joven también dejó en claro que si bien no tenían un “contrato” de fidelidad, aún así sentía remordimiento por lo sucedido: "No tenemos exactamente un acuerdo para ser exclusivos, pero creo que estuve mal porque estuvimos juntos mucho últimamente. Y especialmente fallé en no decirte nada desde el principio", expresó. Y dijo, totalmente arrepentido: "No estoy interesado en tener estas aventuras, no tengo necesidad ni deseo de hacer nada con nadie más".

El video de Tik Tok tuvo más de 700.000 reproducciones.

A continuación, el joven le dio detalles de la infidelidad y contó cómo sucedió todo esa noche: "Era bastante obvio que una de las chicas estaba enamorada de mí, pero yo le dije que estaba con alguien. Hacia el final de la noche, tuvieron que quedarse a dormir porque no podían llegar a casa y sólo hay dos dormitorios allí", se excusó.

Y dio más detalles: "Ella durmió en mi habitación, y pasó lo que pasó, pero eso no es excusa, fue una estupidez de mi parte. Fui cobarde por esperar hasta ahora”, manifestó.Y se lamentó: “Me duele pensar en lo buena y amable que eres. Estoy bastante decepcionado conmigo mismo porque realmente no es la persona que quiero ser".

Su novio no aguantó el remordimiento y le terminó confesando el engaño.

Más allá del pedido sincero de disculpas, Pernille esperaba algo más que un mensaje de Snapchat y le exigió una charla cara a cara: "Vino a mi casa, nos sentamos y hablamos sobre eso. Debido a que me trataron muy mal en mi última relación, mi cabeza me decía que dejara a este chico en el acto. Pero mi corazón obviamente todavía quería seguir con él ya que estaba muy enamorada de él", relató en el clip, que tuvo más de 700.000 visitas.

En el mismo video, la chica admitió haberse sentido “muy engañada” debido a que él estuvo toda la semana con ella fingiendo que estaba todo bien. "Le dejé muy en claro que me costaría mucho volver a confiar en él y nunca acepté sus disculpas", contó.

La opinión de sus amigos

Más allá de la opinión personal, para todos es importante saber la percepción de las personas que queremos y que más nos acompañan en el día a día. Así lo hizo ella, quien le pidió la opinión a sus allegados, quienes dilapidaron a su pareja por lo que hizo.

"La mayoría de mis amigos saben lo que pasó, y llamé a algunos de ellos cuando leí su mensaje. Todos me dijeron que había muchas banderas rojas y que no querían que siguiera con él", comentó. Además, dijo que ya sus amigos no confían en él y que está trabajando duro para poder volver a reconstruir esa confianza.

Más allá de lo sucedido, de las idas y vueltas y largas conversaciones, Pernille decidió poner un voto de confianza en su pareja y darle otra oportunidad: "Resultó ser un chico muy dulce y agradable", dijo.