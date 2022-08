Desde tiempos inmemoriales el sexo ocupa un lugar importante en la vida de las personas, aunque a veces la búsqueda de satisfacción puede acabar de mala manera, tal como le ocurrió a una joven.

El asunto es que Caitlin Savage se hizo viral en TikTok tras revelar que le tuvieron que hacer una operación para quitarle un vibrador anal, luego de que este se le atorara profundamente durante una sesión de sexo con su novio.

Lo cierto, es que la joven tuvo que ser internada de emergencia para que le pudieran tomar algunas radiografías y así proceder con la intervención. Desde que el video fue compartido, más de 351.000 personas lo han visto, aunque horas más tarde, el mismo fue removido por la red social.

En tanto, Savage, estudiante de Enfermería en México, subió el clip a la red social junto con el texto: "El peor día de toda mi vida. Lección del día: no pongas las cosas donde no deberían ir".

El aparato quedó atrapado en la zona rectal (TikTok).

Luego de que decenas de usuarios fueran a los comentarios para pedir una explicación, la joven comenzó a responder con más detalles de la apasionada noche con su pareja que terminó mal.

"Básicamente, lo que sucedió fue que mi novio y yo teníamos sexo, nos excedimos y decidimos poner algo en mi trasero. Obviamente, el vibrador se atascó. No pude sacarlo por más que intenté de todo, así que me senté en el inodoro, usé lubricante y, literalmente, no salió nada", señaló.

Comentarios en internet

"Tuve que ir al hospital. Fue mortificante. Nunca había estado más avergonzada en toda mi vida. No podía hablar con los médicos al respecto. Tuvieron que ponerme a dormir para quitarme este vibrador. Fue una intervención porque estaba muy arriba (el vibrador). No habría podido sacarlo yo misma", concluyó.

Los cibernautas no podían creer lo que leían, así que comenzaron a comentar de manera jocosa lo que había ocurrido con Caitlin. “(simulando una visita al doctor) Si, pasa que me tropecé y me caí…”, “Si ya no se ve la base, no hay rastro” y "Si te hace sentir mejor, mi madre trabaja en rayos X y vio a un niño con una perilla de puerta redonda clavada allí", fueron algunos comentarios dejados en la red social.

Por su lado, la joven finalizó su fascinante historia contando un último detalle: "Estuve atrapada en el hospital durante mucho tiempo y luego me preguntaron si lo quería de vuelta (el vibrador). Me lo dieron en una bolsa negra y dije que no, gracias".